Boj o historickou účast na olympiádě: Házenkářky vstoupí do kvalifikačního turnaje

České házenkářky rozehrají ve čtvrtek jeden ze tří čtyřčlenných kvalifikačních turnajů, v němž budou bojovat o první účast na olympijských hrách v samostatné historii. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla postupně změří síly s domácím Španělskem, Nizozemskem a Argentinou a zkusí si zajistit jedno ze dvou postupových míst do Paříže. Podle kouče bude klíčové hned první utkání.

Český tým se poprvé od rozdělení federace dostal do olympijské kvalifikace díky osmému místu na prosincovém mistrovství světa. Ženská házenkářská reprezentace naposledy startovala na olympiádě před 36 lety ještě v dobách Československa, mužský národní celek se pod pěti kruhy nepředstavil od her v Barceloně v roce 1992.

"Jsem na olympijskou kvalifikaci natěšený. Myslím, že olympijské hry jsou snem pro každého, speciálně pro holky. Když dobře odvedeme svou práci, můžeme být součástí něčeho velkého," řekl ČTK a deníku Sport Dahl.

Ženská házená zůstala vedle ragbistek jediným českým kolektivním sportem, který má ještě naději na účast v Paříži. "Začal jsem tento projekt s tím, že jsem snil o olympiádě v roce 2028 v Los Angeles. Pokud by se nám podařilo kvalifikovat už teď do Paříže, bylo by to pro nás obrovské vítězství," podotkl Dahl.

"Nemyslím si, že házenkářský svět očekával, že budeme v této pozici. Jsme asi trochu napřed, ale když máte šanci, neřeknete, že se jí nechceme chopit. Pokud chceme dosáhnout na Paříž, musíme tento týden ve všech parametrech podat maximální výkon," doplnil Dahl, který převzal českou reprezentaci předloni v létě.

Se všemi třemi soupeřkami se národní tým utkal na loňském světovém šampionátu. Zatímco papírového outsidera Argentinu a velmi překvapivě i Španělsko porazil, s Nizozemskem vysoko prohrál. "Bude to těžký turnaj, nejsme favoritem. Španělsko je doma, Nizozemsko je favorit číslo jedna. Proti Španělsku jsme hráli velmi dobře na mistrovství světa. Pokud takový výkon zopakujeme, můžeme odehrát dobrý turnaj," přemítal Dahl.

Jeho svěřenkyně na prosincovém šampionátu porazily Španělky 30:22, soupeři se ale vracejí včetně gólmanky tři opory. "První zápas bude klíčový pro celý turnaj. Španělsko pak hraje s Nizozemskem až poslední zápas v neděli. Víme, že s Holandskem to bude velmi těžký zápas. Nesmíme ale zapomenout ani na Argentinu, které je také dobrým týmem. Každopádně pokud nevyhrajeme první zápas, bude to hodně těžké."

"Myslím, že je trochu výhoda, že se Španělskem hrajeme první zápas. Nebude pro ně lehké se s utkáním popasovat, protože na mistrovství jsme je porazili vysokým rozdílem. Nepůjdou do zápasu s tím, že nad námi lehce vyhrají," doplnil třiapadesátiletý trenér, jehož svěřenkyně v neděli vítězstvím nad Portugalskem stvrdily postup na mistrovství Evropy.

S Nizozemskem se český tým utká už popáté za posledních 13 měsíců. Prohrál s ním vloni v březnu na přípravném turnaji, na světovém šampionátu i na přelomu února a března v evropské kvalifikaci. Doma ovšem Dahlův výběr sahal po senzaci a podlehl o jediný gól.

"Mají k dispozici mnohem více hráček pro rotaci sestavy. Na všech pozicích mají nejlepší evropské hráčky. Zatím se nemůžeme s takovými týmy srovnávat, ale nikdy se nevzdáváme. Nikdy se nechceme jen zúčastnit, pokaždé chceme zápas vyhrát," ujistil Dahl, jemuž se na dubnové zápasy vrátila do týmu uzdravená kapitánka Veronika Malá.