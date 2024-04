Házenkářky znají soupeřky pro ME. Utkají se s Černou Horou, Rumunskem a Srbskem

Házenkářky znají soupeřky pro ME. Utkají se s Černou Horou, Rumunskem a Srbskem

České házenkářky znají soupeřky pro ME.

České házenkářky se na mistrovství Evropy v závěru roku utkají v základní skupině B s Černou Horou, Rumunskem a Srbskem. Všechny tři zápasy úvodní fáze odehrají v Maďarsku v Debrecínu. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni.

"Myslím, že to je velmi dobrá skupina. Podle mě půjde o nejvyrovnanější skupinu na šampionátu," uvedl v nahrávce svazu pro média norský trenér české reprezentace Bent Dahl. "Navíc půjde o novou zkušenost, protože s Rumunskem s Srbskem jsme ještě nehráli," dodal.

Ženského evropského šampionátu se poprvé zúčastní 24 zemí, které los rozdělil do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva týmy postoupí do další fáze, kterou jsou dvě šestičlenné čtvrtfinálové skupiny. Turnaj budou od 28. listopadu do 15. prosince hostit Maďarsko, Rakousko a Švýcarsko. Zlato obhajují Norky.

Češky se představí na čtvrtém z posledních pěti mistrovství Evropy, na minulý šampionát před dvěma lety se ještě pod předchozím trenérem Janem Bašným neprobojovaly. Na letošní turnaj je dovedl norský kouč Bent Dahl, jemuž po sezoně vyprší smlouva a není jisté, zda bude u týmu pokračovat. Českým maximem na Euru jsou dvě osmá místa z let 1994 a 2002.

Dahlovy svěřenkyně byly v nejhorším ze čtyř výkonnostních košů a už před losem věděly, že se vyhnou Ukrajině, Turecku, Faerským ostrovům, Portugalsku a Slovensku. Z nejsilnějšího prvního koše dostal český tým Černohorky.

Balkánská země na předloňském Euru získala bronz, v roce 2012 dokonce kontinentální šampionát ovládla. Na prosincovém světovém šampionátu Černohorky v souboji o sedmé místo porazily český tým 28:24. "Hrají specifickým balkánským stylem a na mistrovství světa jsme s ním měli problémy. Ale myslím, že nejsme bez šance," uvedl Dahl.

Z druhého koše přisoudil los národnímu celku Rumunky, které na předloňském Euru obsadily 12. místo. "Působil jsem u jejich reprezentace a hodně hráček znám. Navíc trénuji v tamní lize, takže o nich budeme mít hodně informací," řekl norský kouč.

Srbky na minulém kontinentálním mistrovství skončily patnácté. "Srbsko mělo na posledním šampionátu nový a mladý tým a bude zajímavé, jak budou vypadat v prosinci. Ale historicky vždycky poskládají kvalitní tým," uzavřel Dahl.

Skupiny pro ME:

Skupina A (Debrecín): Švédsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Turecko.

Skupina B (Debrecín): Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Česko.

Skupina C (Basilej): Francie, Španělsko, Polsko, Portugalsko.

Skupina D (Basilej): Dánsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Faerské ostrovy.

Skupina E (Innsbruck): Norsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko.

Skupina F (Innsbruck): Nizozemsko, Německo, Island, Ukrajina.