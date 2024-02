Rulík popsal důvody další porážky: Finové byli efektivnější. Celkově jsme se ale zlepšili

Čeští hokejisté neuspěli po čtvrteční porážce s domácím Švédskem (1:4) ani ve druhém duelu na Švédských hrách s Finskem (2:4) a v neděli proti Švýcarsku se pokusí zastavit sérii tří porážek v Euro Hockey Tour. Nový kouč Radim Rulík (58) zažívá u týmu šňůru neúspěchů, poté co reprezentace úvodních pět zápasů po jeho nástupu do funkce vyhrála. Kouč řekl po utkání s Finy novinářům, že vyrovnaný duel rozhodla větší efektivita soupeře.

"Byl to styl na styl, hodně podobné. Pokud byla šance, napadali jsme my agresivně, jakmile ji měli oni, šli do toho taky. Zápas byl daleko jiný než čtvrteční. Neodehráli jsme vůbec špatné utkání, bylo hodně rovnocenné. Finové byli úspěšnější v efektivitě. Měli ji přes šestnáct procent, my byli na sedmi, což rozhodlo o zápase," uvedl Rulík.

Češi porazili Finsko v listopadu na turnaji Karjala v Tampere 7:3 a v prosinci na Švýcarských hrách v duelu hraném v pražské O2 areně 2:1. Teď poprvé uspěl soupeř. "Věděli jsme, že nám budou chtít poskytnout co nejméně prostoru. Stejně jako předtím Švédové. Že při jakékoli možnosti půjdou dopředu. Reagovali jsme na to snahou o rychlé posouvání kotoučů do jejich slabé strany. Tahle práce pod tlakem byla z naší strany lepší než ve čtvrtek. Což bylo i cílem v utkání. Druhý bylo odstranění ztrát puku ve středním pásmu s přechodem modré čáry, což se taky zlepšilo, i když po jedné takové ztrátě jsme dostali gól. Ale nebylo toho tolik jako se Švédy. Celkově se naše mužstvo zlepšilo," prohlásil Rulík.

Jeho tým v utkání dotahoval, dvakrát snížil na rozdíl gólu, ale obrat se mu nepodařil. "Na střídačce byla stále dobrá atmosféra. Hráči věřili i za stavu 2:4, že když vstřelí gól, mohou utkání zdramatizovat. Frustrace tam nebyla, naopak. Nasazení hráčů ve třetí třetině bylo v tom stylu, že s utkáním chceme něco udělat. Úsilí tam bylo, že se nám to nepodařilo realizovat, je jiná věc," podotkl Rulík.

Byl rád, že výkon hráčů se zvedl, včetně souhry prvního útoku Jana Kováře s Lukášem Radilem a Jakubem Rychlovským na křídlech. "Je varianta, že po prvním zápase člověk změní sestavu, když utkání nevyjde. Ale chtěli jsme hráčům poskytnout prostor ve dvou utkáních, protože není jednoduché po třech trénincích nastoupit v tomto složení. Myslím, že se vyplatilo nechat je pohromadě, proti Finům byli daleko nebezpečnější. A nejen oni," prohlásil Rulík.

Pochvaloval si i výkon obránce Mikuláše Hovorky, který podporoval ofenzivu. Nic na tom nezměnila ani jeho chyba, po které Finové zvýšili na 2:0. "Měl skvělé akce, odehrál skvělý zápas, hrál výborně. Chyby se stávají, to je hokej. I Finové ve středním pásmu ztratili kotouč, jen jsme to nepotrestali. Vedl si výborně," prohlásil na adresu zadáka Českých Budějovic, který odehrál čtvrtý zápas v národním týmu.

Každá zkušenost je podle Rulíka cenná. "Máme tu spoustu hráčů, kteří tu jsou na prvním reprezentačním srazu. Není to pro ně jednoduché. Ukazovali se dobře v extralize, a tak dostali šanci i zde. Říkal jsem to teď klukům v kabině: 'Přestože jsme prohráli, nevěšte hlavy, protože dnes to bylo se zvednutou hlavou'. Nešlo o zápas, v němž bychom vyloženě nestačili. Hráli jsme vyrovnaně, někteří hráči podali velmi dobrý výkon a Mikuláš Hovorka speciálně," uvedl.

Premiérový zápas v reprezentaci odchytal dvaadvacetiletý Šimon Zajíček z Litvínova. "První start za nároďák pro něj nebyl jednoduchý a asi si trošku vybral daň. Měl tam zároveň dobré zákroky. Chtěli jsme těmto hráčům poskytnout prostor, aby si to vyzkoušeli. Což splnilo účel, a jak říkám, neměl špatné zákroky," prohlásil.

V neděli v poledne budou Češi hrát o konečné třetí místo na turnaji se Švýcarskem, které má kádr s řadou hráčů bez větších mezinárodních zkušeností. "Budou živí. Zase půjde o styl na styl. Určitě nebudou betonovat, zatahovat obranu. Budou hrát aktivně stejně jako my," dodal Rulík.