Kovář o gólu a porážce: Dobré, ale když to k ničemu nevede... Problémy nám dělala agresivita

Ani branka kapitána Jana Kováře (33) neodvrátila porážku českých hokejistů ve druhém duelu na Švédských hrách s Finskem 2:4. Podle lídra švýcarského Zugu přitom předvedl tým v Karlstadu zlepšený výkon oproti čtvrteční prohře se Švédskem (1:4). Účastník sedmi mistrovství světa a dvou olympijských her vstřelil ve 152. utkání v národním týmu 38. gól, ale jak vyplynulo z jeho rozhovoru s novináři, raději by ho vyměnil za úspěch v zápase.

"Je dobré gól dát, ale když to k ničemu nevede, tak je to zbytečné. Je jedno, kdo gól dá, ale pro trošku lepší osobní pocit to je," uvedl Kovář, který v 30. minutě po forčekingu Lukáše Radila a přihrávce Jakuba Rychlovského z předbrankového prostoru snížil na 1:2.

Při dalším střídání mohl i vyrovnat. Ocitl se před Lassim Lehtinenem, jeho první pokus finský gólman vyrazil a druhý mířil vedle. "Ta druhá dorážka se mi dostala trošku víc pod nohy a zakončil jsem to mimo bránu. Byla to taková nenápadná akce, škoda," litoval Kovář.

"Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme nedokázali vyhrát. Ale v té druhé půlce už jsme se trochu zvedli, dostali jsme se do nějakých šancí, tak pocit z předvedené hry je trošku lepší, ale ve finále na tom nezáleží," řekl Kovář. Přiznal, že Finové dělali českému týmu v úvodním dějství problémy. "Nechci říct, že jsme byli zaskočení, ale dělalo nám to problémy v té první třetině, že po nás šli hodně agresivně, my jsme se posouvali pomalu a dostávali jsme se tím pod tlak. Pak jsme to trochu srovnali, zareagovali jsme na to a hned to bylo trošku účinnější."

Na rozdíl od čtvrtečního utkání si Češi vytvořili řadu gólových příležitostí. "Dneska jsme se drželi víc na puku v útočném pásmu. Druhá půlka byla z naší strany lepší. Udrželi jsme se na puku, dostali jsme se do nějakých šancí. Bohužel jsme je neproměnili. Na konci druhé třetiny, když jsme se trošičku dostali do tlaku, tak jsme šli do dvou oslabení, to bylo takové klíčové," podotkl Kovář.

Dalším zlomovým momentem podle něj bylo, že Finové po snížení Davida Kašeho ve 49. minutě na 2:3 už za 127 sekund odpověděli gólem Hannese Björninena střelou přes clonu. "Byla to škoda, taková nenápadná akce. Přebruslení, nechci říct náhodný gól, protože když se nevystřelí, tak gól není, ale samozřejmě padl v blbý čas," prohlásil Kovář.

V neděli v poledne budou hrát Češi na závěr se Švýcarskem o první body na turnaji a ukončení série tří porážek v Euro Hockey Tour po úvodní šňůře pěti výher. Hvězda Zugu zatím neví, jestli do utkání zasáhne. "Sestava se bude měnit, to se dozvíme až zítra," dodal Kovář.