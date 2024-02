Hokejisty čeká na Švédských hrách Finsko, chtějí napravit dojem z duelu se Švédy

Čeští hokejisté se pokusí v sobotním utkání v Karlstadu proti Finsku vrátit v Euro Hockey Tour na vítěznou vlnu. Ve čtvrtek v Löfbergs Areně nestačili při vstupu do Švédských her podruhé za sebou v seriálu na domácí reprezentaci a prohráli 1:4. Duel s Finy, které Češi dvakrát v sezoně porazili v běžné hrací době, začne v poledne. Debut v národním týmu si v něm odbude brankář Šimon Zajíček (22) z Litvínova.

Zajíček je po Dominiku Pavlátovi, Jakubu Málkovi, který odchytal i čtvrteční duel a Josefu Kořenářovi další z nadějných gólmanů, který bude sbírat zkušenosti v národním týmu. "Kluci předváděli dobrý výkon všechny turnaje, takže doufám, že v tom budou pokračovat. Jsme rádi, že brankáři dostávají šanci. Třeba Pavlát se ukázal ve výborném světle a myslím, že je to fajn," řekl asistent trenéra českého týmu Tomáš Plekanec novinářům po pátečním tréninku v Karlstadu.

Oproti čtvrtečnímu utkání se Švédskem nenastoupí vedle Málka také obránci Michal Kempný s Martinem Jandusem a útočníci Martin Růžička, Lukáš Jašek a Daniel Voženílek. Zapojí se naopak zadáci Filip Král s Petrem Zámorským a do ofenzivy Ondřej Beránek, Roman Horák a Jan Bambula, který byl v pozici třináctého útočníka. Bambula se zařadí do formace s bratry Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými a odtud se přesune k Horákovi s Beránkem Oscar Flynn. V takové sestavě se na Finy chystali Češi už při úterním tréninku ještě v Praze.

Tabulka Švédských hokejových her. Livesport

"Žádné změny nebudou, jedeme podle plánu," potvrdil Plekanec, že ani porážka se Švédskem a jasná převaha soupeře to nezměnila. "Je to jeden zápas. Já bych z toho zase nedělal nějaké velké závěry. Stejně tak podobně jsme Švédy přejeli my v prvním zápase na prvním turnaji. To se stává a věříme, že zítra budeme lepší," konstatoval Plekanec.

K nepodařenému zápasu se štáb kouče Radima Rulíka ještě vrátí. "Nějaký rozbor ještě bude a porada před dalším zápasem. Něco tam klukům ukážeme. Já si myslím, že vědí, že to nebylo úplně ono, že tam byly chyby, které se v těch zápasech nemůžou objevovat, pokud chceme být úspěšní," podotkl Plekanec.

Po sérii pěti vítězství od startu sezony Češi ve čtvrtek prohráli podruhé za sebou a opět s výběrem Tří korunek. Teď budu chtít navázat na úspěšná vystoupení. "Budeme se snažit hrát svoji rychlou hru, dobrý forček a oproti včerejšku neztrácet puky na modré čáře, protože jsme s tím měli problémy. Dát si to všechno dovnitř, abychom se dostali do té hry, kterou chceme hrát. Což je nátlakový hokej, dobrý forček a vytvářet tlak na jejich hráče. Nepropadat a dobře se zajišťovat," uvedl Plekanec.

Finy Rulíkův výběr porazil v listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách 7:3 a v prosinci na Švýcarských hrách v duelu hraném v pražské O2 areně 2:1. Tým kouče Jukky Jalonena vstoupil do Švédských her ve čtvrtek výhrou v Karlskoze nad Švýcarskem 4:2. "Každý soupeř samozřejmě hraje trošku jiný hokej. Uvidíme, s čím přijdou Finové," dodal Plekanec.

Výsledky Švédských her