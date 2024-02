Gazda se vrátil do reprezentace, v extralize míří na rekord: Vůbec se k němu neupínám

Hokejový obránce Daniel Gazda (26) si v této sezoně užívá návrat do extraligy a také do české reprezentace. Letní posila Komety Brno ze Zlína prožívá bodově i gólově nejúspěšnější sezonu v kariéře a útočí na rekord v počtu branek vstřelených obráncem za sezonu v české nejvyšší soutěži v samostatné historii. V národním týmu na Švédských hrách v Karlstadu naváže na sedm startů z ročníku 2020/21.

Gazda ve 43 zápasech nejvyšší soutěže vstřelil 15 branek a další tři jej dělí od vyrovnání maxima Kanaďana Bradyho Austina z ročníku 2019/20 z působení v Kladně. "K tomu já se vůbec neupínám. Většinou, když na něco takového začnete myslet, tak se to obrátí proti vám. Já jsme rád, že se momentálně daří týmu jako celku. To je daleko lepší," řekl Gazda novinářům během přípravy na třetí turnaj Euro Hockey Tour.

Dosud nejlepší bilanci měl v sezoně 2020/21, kdy ve 47 zápasech zaznamenal 21 bodů za 11 gólů a 10 přihrávek. "Zažil jsem sezonu, kdy jsem dával góly a stejně jsme na konci sestoupili. Ten pocit z toho není dobrý. Mám daleko větší radost teď, když se daří týmu a nenahání se nějaké rekordy. Teď je to fajn hrát hokej, když se daří, to je nejlepší období," pochvaloval si Gazda, že Kometa vyhrála devět z posledních dvanácti utkání a jen v jednom z nich vyšla naprázdno.

Minulý ročník strávil Gazda po sestupu Zlína v první lize a v devíti duelech při tom vypomáhal na střídavý start v Českých Budějovicích v nejvyšší soutěži. Berani v boji o návrat mezi elitu v baráži s Kladnem neuspěli a Gazda si vyzkoušel další extraligové angažmá. "Můj záměr před sezonou bylo se chytit dobře v Brně a vybojovat si tam nějaké svoje místečko, přispívat týmu poctivými výkony. Že to takhle vyšlo, jsem jen rád," pochvaloval si současnou produktivitu.

Působení v extralize si začal více užívat. "Po roce v první lize přišlo trošku vystřízlivění. Začal jsem si trošku víc vážit extraligových stadionů a toho servisu. Je to úplně na jiné úrovni, takže spíš od začátku sezony v Brně jsem si ten čas užíval, protože před rokem jsem jezdil po prvoligových stadionech. To vám trošku ukáže hokej také z druhé strany," podotkl Gazda.

Program české reprezentace. Livesport

První příležitost v reprezentaci dostal pod koučem Filipem Pešánem. Nyní má před sebou další šanci pod nástupcem finského trenéra Kariho Jalonena Radimem Rulíkem. "Jsem samozřejmě rád, že pozvánka přišla. Je to po dlouhé době a těším se. Volal mi někdy na začátku ledna pan (asistent trenéra Marek) Židlický, tam byl první kontakt," uvedl Gazda. V přípravě nechyběl při nácviku přesilových her. I když v jiné roli, než jako má v Kometě. "Jsem rád, že jsem dostal důvěru i tady na přesilovce. Doufám, že mi to půjde dobře i z pozice rozehrávače. Budu se snažit dělat, co mi trenér řekne," dodal Gazda.