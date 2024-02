Hájek: Je hezké na sobě mít zase reprezentační dres. Chci bojovat o další nominace

Po téměř třech letech se dočkal obránce Libor Hájek (26) návratu do české hokejové reprezentace a těší se na výzvu v boji o nominaci na domácím mistrovství světa v Praze. Účastník světového šampionátu v roce 2021 v Rize i z toho důvodu v průběhu své deváté sezony působení v Severní Americe předčasně uzavřel angažmá na farmě Pittsburghu ve Wilkes-Barre/Scranton Penguins v nižší AHL a v polovině prosince zamířil do ambiciózního pardubického klubu.

"Já jsem se těšil a doufal, že dostanu pozvánku, a jsem za to fakt moc rád. Je hezké zase na sobě mít ten dres, dlouho jsem náš znak neviděl, takže jsem rád," řekl Hájek v rozhovoru s novináři. V dresu národního týmu sehrál dosud devět utkání, z toho jedno v přípravě a zbývající na světovém šampionátu, a připsal si gól a dvě asistence.

Za minulých pět sezon dostal v NHL příležitost v dresu New York Rangers ve 110 utkáních a zaznamenal čtyři branky a osm přihrávek. Loni po skončení kontraktu se ucházel jako nechráněný volný hráč o angažmá na kempu Pittsburghu, nakonec podepsal kontrakt v AHL. Tam nastoupil v 11 duelech a nebodoval. Rozhodl se pro návrat do Čech a být na očích reprezentačnímu trenérovi Radimu Rulíkovi byl taky jeden z důvodů.

"Taky jsem chtěl víc hrát. Tam už jsem moc prostor nedostával, takže jsem zvolil Pardubice a jsem za to rozhodnutí moc rád. Je to tam super. V nároďáku chci bojovat o další a další nominace. Chci hrát hlavně svoji hru, ukázat trenérům, co ve mně je, jaký je můj hokej, trošku si zase navyknout na evropský styl a prostě makat," popsal cíle pro Švédské hry v Karlstadu.

Domácí mistrovství světa bere jako jednu z velkých výzev v sezoně. "Chtěl bych se tam samozřejmě dostat. Bude to hodně těžké, je tady hodně dobrých hráčů. Uvidíme, co bude. Teďka budeme chtít v Pardubicích udělat co nejlepší výsledek a pak nároďák," uvedl Hájek, který za Pardubice v 15 extraligových duelech nasbíral pět bodů (3+2). Ve čtyřech utkáních na Spenglerově poháru v Davosu zaznamenal jednu asistencí.

Program české reprezentace. Livesport

"Myslím si, že jsem se dobře aklimatizoval. Potřebuju si víc věřit, trenéři mi dávají prostor a buduje se to. Jsem rád, vyhráli jsme několik zápasů a je příjemné takhle vítězit. Já se těším, co bude dál. Na play off a podobně. Bude to náročné," uvedl Hájek.

V tréninku na Švédské hry se zařadil v obraně po bok klubového spoluhráče Jana Košťálka. "Jsem samozřejmě rád. Hráli jsme spolu i v Pardubicích. Je to výborný hokejista, má dobrou rozehrávku a střelu, hraje se mi s ním dobře," podotkl odchovanec Komety Brno.