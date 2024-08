Z prvního místa do semifinále. Čeští hokejisté na Hlinka Gretzky Cupu porazili i Finsko

Česká hokejová reprezentace do 18 let vyhrála na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu i třetí zápas ve skupině. Ani s Finskem neztratili svěřenci trenéra Davida Čermáka bod, zvítězili 4:1 a z prvního místa postoupili do semifinále.

Po výhrách nad týmy USA a Německa se do české branky vrátil hrdina úvodního zápasu s Američany Ondřej Štěbeták a znovu inkasoval pouze jednou. Po bezbrankové první třetině otevřel skóre v 27. minutě střelou zblízka Tomáš Poletín, o 70 sekund později zakončil nájezd dvou Čechů na finského gólmana David Hrubý.

Další slepené góly pak v třetí třetině zápas definitivně rozhodly, v 48. minutě se krátce po sobě prosadili Robin Švančara a Adam Novotný. Na branku mu přihrál sedmnáctiletý útočník Adam Benák, který v předchozím utkání nastřílel Německu hattrick a je historicky nejproduktivnějším hráčem turnaje. V součtu s loňským ročníkem nasbíral již 18 bodů.

Další výsledky