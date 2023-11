Jašek před střetem se Švédy: Jsou to stroje, tamní liga je o tři úrovně výš než finská

Ve Växjö, kde čeští hokejisté ve čtvrtek večer vstoupí zápasem proti Švédsku do turnaje Karjala, odehrál útočník Lukáš Jašek (26) v sobotu poslední ligový zápas za Oskarshamn před reprezentačním srazem. Do švédské soutěže přišel před touto sezonou po dvouletém působení v Pelicans Lahti a řadí ji výrazně výše než finskou ligu.

"Myslím, že švédská liga je o tři levely někde jinde než ta finská," uvedl Jašek, který má po 16 zápasech 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí. V týmovém bodování je třetí a patří do tria nejlepších střelců mužstva. "Jen se nám bohužel nedaří jako týmu. Jsme poslední a uplynulé zápasy se nám úplně nepovedly," přiznal třinecký rodák.

"Ve Švédsku jsou hráči zkušenější, hraje se nahoru dolů. Švédové jsou stroje, nevypustí absolutně nic. Finové, jak vyhráli olympiádu a dvakrát mistrovství světa, tak se skoro všichni snaží řídit podle systému reprezentace. Tedy více bránit, hrát s odstoupenou obranou. Naproti tomu ve Švédsku nemáte vůbec na nic čas a ten hokej mi přijde v daleko větším rytmu."

Program národního týmu. Livesport

Na reprezentační sraz se těšil, stejně jako na hru, kterou vyznává nový kouč Radim Rulík. "Budu se soustředit na to, ať hlavně šlapeme jako tým. Bez ohledu na to, jakou roli dostanu. Věřím, že hokej pod trenérem Rulíkem mi bude sedět o něco víc, než takový ten finský systém. Ten jsem zažil už i poslední rok, co jsme hráli v klubu. Těším se, že teď to bude něco jiného," konstatoval Jašek.

"Není sice úplně jednoduché přivyknout tomu systému během pár dnů, ale je to pro všechny stejné. Věřím, že to dostaneme rychle do hlav a na ledě se to pak projeví. Sám mám radši o něco méně informací a hrát hokej, než na tom ledě muset až moc přemýšlet. Člověka to pak svazuje, když úplně nad vším, co na ledě udělá, musí přemýšlet."

Pokud ve čtvrtek do souboje s výběrem Tre kronor zasáhne, čeká ho patrně bouřlivá reakce domácích diváků. V sobotním zápase ve Växjö nejprve skóroval a v druhé třetině byl vyloučen do konce utkání, když přetáhl přes ruce domácího útočníka Kalleho Kossilu. Hosté nakonec prohráli vysoko 1:9.

"Možná mě vypískají nebo tak něco, ale co se s tím dá dělat. Staly se tam nějaké situace, z nichž byly některé nepochopitelné. Srazili nám v rohu kapitána, dal si hlavou do mantinelu. Já se pak chtěl mstít," uvedl Jašek, který dostal třízápasový trest a přijde o takřka 30 tisíc švédských korun (přes 60 tisíc korun).

"Neměl jsem v úmyslu někoho zranit nebo mu jinak ublížit, jen jsem chtěl chránit našeho kapitána, což by podle mého udělal každý. To sekání ale každopádně není úplně vhodné. Měl jsem ho třeba vzít do kravaty, tohle nebylo dobré," připustil. Ačkoliv nepatří mezi obávané rabiáty, distanc si vysloužil už v minulé sezoně. "Bylo to shodou okolností také před reprezentační akcí ve Finsku a taky za sekání. Vážně nevím, kde se to ve mně bere," dodal Jašek.