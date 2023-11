Že jsem nejlepší střelec finské ligy? Někdy to vypadá jako letecké závody, říká Kodýtek

Petr Kodýtek (25) prožívá vydařený začátek svého angažmá v Ilvesu Tampere. Před sezonou odešel do Finska z Plzně a začalo se mu hned dařit. Na reprezentační sraz před turnajem Karjala přijel jako aktuálně nejlepší střelec finské ligy a formu se bude snažit potvrdit i v národním týmu.

"Upřímně nevím, co se změnilo. Možná mi to prostě sedlo, liga mi sedí. Bez spoluhráčů by to ale samozřejmě nebylo možné," řekl Kodýtek novinářům po prvním tréninku reprezentace v Praze.

"Nějaký čas to zabere, než si vše zajedete. Šli jsme tam s přítelkyní, brali jsme pejska, takže to bylo trošku náročnější. Teď už víme kudy kam a i v kabině se cítím daleko lépe. Je nás tam víc Čechů, takže to bylo jednodušší a už jsem v pohodě," doplnil ke svému prvnímu zahraničnímu angažmá.

Příprava ve finštině

Nejtěžší pro něj bylo zvyknout si na to, že trenéři vedou přípravu ve finštině. "Kluci, kteří nám překládají, jsou ale skvělí a starají se o nás. Možná tohle bylo nejtěžší. Přepnout do angličtiny a pochopit to, co po mně chtějí," řekl Kodýtek. Finsky umí asi jen dvě tři slova. "Jedno sprosté a dobré ráno," pousmál se.

Herně se mu ale daří. Má na kontě 12 branek ve 21 zápasech, prosadit se dokázal i v Lize mistrů. "Dost gólů jsem dal z předbrankového prostoru, což bylo fajn," řekl Kodýtek. Těží hlavně ze své rychlosti. "Je rozdíl hrát úplně před brankou, na masce brankáře, nebo ve slotu metr dva před bránou. Jsem rychlý v malých obloučcích, a když mi to někdo dá, snažím se být v prostoru, kde góly padají," popsal svůj recept.

Letošní statistiky. Livesport

Rodák ze Sušice dobře ví, že je teprve začátek sezony. "Furt se snažím být nohama na zemi. Je potřeba si pořád zvykat na styl hokeje. Je to jiné než extraliga. I tréninky. Přijdete do nového prostředí, spíše jde o tohle než o hokej," podotkl. Finsko a extraligu porovnávat nechce. "Jsem tam krátce a ještě jsem toho moc neodehrál. Asi je to rychlejší a někdy to vypadá, že jsou to letecké závody a moc se tam nepřemýšlí," řekl.

V Ilvesu je česká kolonie

V Ilvesu působí početná česká skupina. Vedle Kodýtka jsou součástí týmu brankáři Jakub Málek, Patrik Hamrla, obránce Dominik Mašín a útočník Šimon Stránský. "Bylo fajn, že mi pomohli, když jsem potřeboval. A i organizace byla skvělá. Když jsme něco potřebovali, tak nám vyhověli, což je super," řekl Kodýtek.

S dvojicí Málek - Mašín se nyní sešel i v reprezentaci. "Je to super. Myslel jsem si ale, že si od sebe trochu odpočineme," smál se. "Myslím si, že si to oba zaslouží a jsem rád, že jsme tady ve třech," dodal Kodýtek již vážněji.

Odchovanec Plzně debutoval v národním týmu v sezoně 2020/21. Působil tak pod Filipem Pešánem a Karim Jalonenem. Nyní poznává práci nového hlavního kouče Radima Rulíka.

Zápasový program české reprezentace. Livesport

"Je to velmi podobné. Měli jsme sraz a poté hned mítink, kde proběhlo představení realizačního týmu a uvedení rolí, které budou mít. Přímo na ledě má poté každý trenér svoje cvičení, své návyky. Možná v tom to bude jiné," řekl Kodýtek.

Nově bude moc spolupracovat s Tomášem Plekancem, který je jedním z Rulíkových asistentů. Ještě do minulé sezony přitom s bývalým kladenským kapitánem pravidelně sváděl boje na buly, teď ho zkušený útočník, jenž nečekaně ukončil kariéru, své fígle učí. "Tohle Plekyho zdobilo a já jsem jedině rád, že je tady. Může mi hodně pomoct a naučit mě. Myslím si, že od toho tady i je," uvedl.