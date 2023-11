Rulík zahájil přípravu na Karjala Cup. První trénink byl slušný, chválil trenér

Nová éra hokejové reprezentace pod vedením hlavního trenéra Radima Rulíka (58) začala dnes v Praze. V holešovické Fortuna areně zahájil národní tým přípravu na turnaj Karjala, první díl seriálu Euro Hockey Tour. Na prvním společném tréninku se sešlo sedmadvacet nominovaných hráčů plus třetí brankář Adam Brízgala, který se od mužstva ve středu odpojí.

"Měli jsme dnes kratší trénink, 45 minut, protože polovina hráčů hrála ještě v neděli. Navíc jsme měli na ledě pět pětek, takže byl i čas na odpočinek," řekl Rulík novinářům po tréninku. "Byl jsem spokojený. Nás záměr byl pochopen a hráči se snažili plnit to, co jsme si řekli. První trénink slušný," doplnil osmapadesátiletý kouč, který po minulé sezoně nahradil odvolaného Kariho Jalonena.

Rulík až do léta vedl extraligové Pardubice a zároveň působil u juniorské reprezentace, kterou v lednu dovedl k zisku stříbrných medailí na šampionátu dvacetiletý hráčů. Přestože v minulosti působil jako asistent i u seniorského áčka, musí si teď zvykat na novou roli. "Samozřejmě je to trošku něco jiného než v extralize, výběr hráčů je zase o kousíček výše, co se týče kvality," řekl Rulík. "Vedle toho si musím zvyknout na tempo i já, naposledy jsem byl na ledě v červenci. Pokusím se ale být zítra lepší," pousmál se.

Program národního týmu. Livesport

Dvě změny v útoku

Oproti původní nominaci musel Rulík se svými asistenty udělat dvě změny. Ze zdravotních důvodů vypadli útočníci Martin Frk a Michal Kovařčík, místo nich trenéři povolali Michala Řepíka s Tomášem Filippim. "Vše bylo připravené, vykomunikované. S hráči jsem mluvil, chtěli reprezentovat a kluby byly připraveny je uvolnit. Samozřejmě ale otřes mozku, natažené vazy, to se může stát," uvedl Rulík.

Kádr navíc skládá s předstihem. "A pak jsou ještě třeba tři nebo čtyři zápasy. I v neděli jsem byl trošku nervózní z toho, aby nepřibyly další problémy, což se naštěstí nestalo. Zraněné hráče jsme nahradili, měli jsme připravené varianty a jsem rád, že změn nebylo tolik," oddechl si Rulík.

Národní tým oproti minulosti trénoval v dresech se státním znakem, který se vedení českého hokeje rozhodlo vrátit. "Neřekl bych, že je to nezvyk. Je to změna, kterou se rozhodl svaz udělat a jako hráč to moc nevnímáte. Snažíte se trénovat. Líbí se mi to, dresy jsou hezké, ale jakékoliv dresy nám nezaručí úspěch. Je to o hráčích, o realizačním týmu," řekl útočník David Tomášek.

Hokejisté budou v Praze trénovat až do středy, kdy odletí do Švédska, kde se o den později utkají ve Växjö s domácí reprezentací. Ve čtvrtek se přesunou do Finska a v Tampere, kde se turnaj koná premiérově, je čekají víkendové souboje s druhým severským týmem a Švýcarskem.