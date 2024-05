Livesport Daily #249: Hokejový svaz ztratil důvěru, teď si ji snaží koupit zpátky, říká novinář Rampa

Český hokej čeká těžká zkouška – na domácím šampionátu se už za pár dní pokusí bojovat o cenný kov. Poslední medaili z mistrovství světa přivezl národní tým před dvěma lety. Letos je poženou domácí fanoušci, ale vedle toho bude tým Radima Rulíka pod velkým tlakem, který s sebou nese domácí prostředí. Složitá je i situace na Českém svazu ledního hokeje. Ten schytává kritiku za narychlo uzavřenou Síň slávy, za ne zcela ideální komunikaci, ale taky za podivně sestavený rozpočet na největší akci letošního roku. Prezident svazu Alois Hadamczik se dostal do sporu s novináři iDnes.cz, kteří na některé nesrovnalosti upozornili. Jedním z nich je Robert Rampa, kterého jsme si dnes pozvali do podcastu Livesport Daily.

Před necelými dvěma lety převzal otěže českého hokeje Alois Hadamczik a sliboval očištění jména hokejového svazu. Zadal audit, který měl prověřit, jak minulé vedení hospodařilo.

"Z informací, které máme, mělo být výsledkem toho auditu to, že se zjistí, že Tomáš Král a jeho výkonný výbor kradli, kde šlo. A tak se to nové vedení i snažilo prezentovat. Pokud je to pravda, tak jsou to závažné věci. Ale ten audit zatím nikdo neviděl. Policie ten audit má, zatím věc šetří, vyslechla svědky, ale nikoho neobvinila," přibližuje Rampa, který mimo jiné zpochybňuje i samotný fakt, jestli se vůbec o audit v pravém slova smyslu jednalo.

On a někteří další reportéři MF Dnes a iDnes.cz, v posledních týdnech o Českém svazu ledního hokeje psali opakovaně. V jednom z článků upozornili na fakt, že Svaz podle nich záměrně podcenil očekávaný výnos z prodeje vstupenek na MS, které začne už 10. května. Proto potom požádal o vyšší dotaci Národní sportovní agenturu. Další článek se pak týkal podivné jednorázové finanční injekce hokejovým klubům, se kterými podle slov Aloise Hadamczika mohou volně nakládat. Opakovaně sháněli ke svým tématům reakci svazu, odpovědi se nedočkali.

"Je zvláštní, když žádáte jako ČSLH o stovky milionů z veřejných peněz na pořádání šampionátu a krátce předtím rozdělíte desítky milionů hokejovým klubům. I ony samy to vnímají tak, že si tím Alois Hadamczik říká o jejich hlas v červnové volbě nového vedení Svazu," říká Rampa. Právě zástupci klubů budou mimo jiné těmi, kteří budou o nových členech výkonného výboru i prezidentovi rozhodovat.

Na pondělní nominační tiskové konferenci k mistrovství světa se proti textům iDnes.cz prezident Svazu ledního hokeje Alois Hadamczik důrazně ohradil. Označil je za vylhané a autory textu za ty, kteří chtějí poškodit dobré jméno českého hokeje. Zároveň jim zopakoval, že na jejich otázky odpovídat ani dál nebude.

