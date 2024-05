ANALÝZA: Kanadu si na šampionátu podrobila jen aktivní hra, s tuhou defenzivou si umí poradit

Na letošním mistrovství světa zůstávají neporažené jen dva týmy: Kanada a Švédsko. Zámořští obhájci zlata darovali jeden bod Rakušanům, v kláních se silnými celky jako Finsko a Švýcarsko ovšem uspěli naplno. Českému týmu navíc v posledních třech vzájemných duelech na velkých akcích povolili vždy pouze jediný gól. A favoritem budou i tentokrát. Mají vůbec Tavares a spol. nějaké slabiny?

S Finskem začali hrozivě. Soupeř si během první poloviny úvodní třetiny vypracoval vedle dvou gólů dalších pět velmi nebezpečných zakončení ze slotu. Tým Suomi ovládl led bruslením a agresivitou, jeho převahu nesvedla zastavit ani jedna kanadská formace. Seveřané dokázali zůstat v soupeřově třetině delší časové úseky a zároveň vybojovávat ztracené kotouče.

Ve druhé půlce první části se však stáhli a ustoupili ze svého aktivního stylu hry do charakterističtější obrany středního pásma. Kanadě dali vydechnout, což byla chyba. Její hráči si totiž mnohem lépe poradili s protivníkovým blokem v klidu bez toho, aniž by je někdo napadal, a přes defenzivu pronikali do útočné třetiny jako nůž máslem. I přes další finský tlak si vypracovali gól po vysokém napadání v soupeřově obranném pásmu a zisku puku za brankou. Od té doby byli červenočerní jistější a vyplynulo z toho i jejich vyrovnání ještě před koncem úvodního dějství. Strhl se skvělý otevřený zápas.

Statistiky utkání. Livesport

Finsko v něm v celkovém součtu Kanadu jasně přestřílelo (32:22), na ledě ovšem nedominovalo tolik, jak tato statistika naznačuje. Ve hře pět na pět to byla vyrovnaná partie. Střel mělo sice stále víc (o osm), na velké šance ze slotu to však bylo vyrovnané (14:14). A jejich proměňování zápasy rozhoduje.

Švýcarsko prověřilo lídra skupiny A svým klasickým způsobem. Agresivní hrou s vyšším napadáním v útočné třetině. Vlastně vyrukovalo na Kanadu s její zbraní. Nicméně javorové listy nastoupily do utkání naprosto jiným způsobem než s Finy. Ty zatlačili v jejich třetině a vyplynul z toho první gól zápasu, tady využívali i mnoha ztrát Švýcarů ve středním pásmu, v němž měl soupeř problémy, a dostávali se do šancí po rychlých protiútocích.

Statistiky utkání. Livesport

Hráči s helvétským křížem na prsou byli schopni Kanaďany také potrápit, ovšem po zisku puku zaznamenali často jen jeden střelecký pokus, víc šancí či tlak si nevypracovali. Často pak hrozili i z brejků. To zámořský celek také a zároveň byl úspěšnější ve využívání získaných puků v útočném pásmu, kdy dokázal Švýcarům mnohem víc zavařit. Navíc velká část jeho pokusů při hře pět na pět nebyla zblokovaná a jeho hráči dovedli soupeře vykombinovat nebo si svou šikovností našli lepší pozici.

Na rozdíl od Finů nedokázali vyslanci alpské země Kanadu přestřílet a i přes četné přesilové hry hovořila statistika střel na branku lehce pro vítěze (23:22). Ti měli ve hře v pěti výrazně větší převahu, která se však začala rodit až ve chvíli, kdy evropský celek musel dotahovat ztrátu 2:3. Josi a spol. se od té doby dostali ve vyrovnaném počtu hráčů jen do čtyř šancí se střeleckým pokusem oproti 11 soupeřovým.

Sestřih utkání Kanada – Švýcarsko. Livesport CZ + SK

Kanada našla v utkání tu správnou chemii zvlášť v první přesilovkové formaci, v níž z jednoho kruhu hrozí Tavares a ze druhého střelec dvou gólů v zápase Cozens. Zároveň jsou šikovní před brankou Paul a Mangiapane a z modré čáry řídí hru Power či Byram. Jejich góly padají po křížných pasech a pohledných kombinacích, tudíž jsou přesilovky odlišné od těch švýcarských a těžko se brání.

Ve hře pět na pět se Kanada bez puku prezentuje vysokým napadáním v soupeřově třetině. Nejdřív forčekují dva útočníci a poté, co zdrží soupeře delší čas v jeho pásmu, se zapojí celá pětice, která váže i ostatní hráče soupeře. Ti jsou tak uvězněni ve svém obranném pásmu. I když ne vždy z toho plynou střelecké pokusy, Kanaďané minimálně získají puk a do unavenější obrany podnikají rychlé útoky. Zároveň těží z velké podpory ofenzivy všech hráčů, neboť obránci se zapojují téměř do všech akcí směrem dopředu.

Sestřih utkání Kanada – Finsko. Livesport CZ + SK

Z individualit je těžké vypíchnout jednoho hráče. Určitě zaujme Cozens, autor dvou branek v duelu se Švýcarskem. Kapitán Tavares hraje také velké formě. A ještě je tu Bedard, který vyšel bodově naprázdno, nicméně s lehčími soupeři zářil. Hlavní silou Kanady je fakt, že každá její formace je nebezpečná. Nicméně nejvíc to platí o jednotkách Tavarese a Cozense, tedy podle zápisů třetí a čtvrté v pořadí. Velmi dobrý výkon v obou zápasech podal i brankářský bouřlivák Jordan Binnington.

Co by tedy mohlo na Kanadu platit? Aktivní hra a agresivita, jakou předvedli Švýcaři a Finové. Naopak se vyvarovat stažení, k jakému se rozhodli Suomi za svého vedení 2:0. Kanadskou bohorovnost už nelze s blížícím se play off tolik očekávat, navíc v situaci, kdy je ve hře vítězství ve skupině. Češi by také neměli lehce pouštět soupeře do svého pásma a agresivněji bránit modrou čáru, a to možná i za hrozby přečíslení. To platí zvlášť ve středu hřiště, kdy na sebe hodně Kanaďanů umí navázat víc bránících soupeřů a pak najít spoluhráče v lepší pozici.