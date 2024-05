MS v hokeji ONLINE, den čtrnáctý: Reprezentace nastoupí s novým prvním útokem a bez Fleka

Základní skupiny jsou minulostí. Elitní osmičku světového šampionátu čeká na stěžejní bitva, která rozhodne o úspěchu a neúspěchu. Čeští hokejisté pro klíčový zápas proti USA zůstali v pražské O2 areně, kde budou chtít Američanům vrátit vyřazení z minulého roku. Hlavní události dne D sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, který mapuje dění na MS 2024 v Praze a Ostravě.

11:55 – Švédové v posledním zápase skupiny smetli Slovensko 6:1 a jako třetí tým od zavedení současného formátu MS v roce 2012 neztratili ve skupině ani bod (třikrát se to povedlo Rusku a jednou Kanadě). V boji o účast mezi nejlepšími čtyřmi celky šamapionátu se Tre Kronor v severském derby poměří s Finskem. To se naopak na čtvrtfinále protrápilo, nakonec postoupilo i s negativní bilancí tří výher a čtyř porážek.

Preview zápasu Švédsko – Finsko. Livesport CZ + SK

11:43 – Potřetí za poslední čtyři roky se ve čtvrtfinále MS utkají Švýcarsko a Německo. V obou případech uspěli Němci, kteří do utkání šli stejně jako letos v roli outsidera. V roce 2021 vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech, loni prošli do semifinále po vítězství 3:1. Před dvěma lety Švýcaři vyhráli skupinu a skončili rovněž v prvním zápase play off proti USA (0:3).

Preview zápasu Švýcarsko – Německo. Livesport CZ + SK

11:40 – Národní tým večer ve čtvrtfinále šampionátu vyrukuje na Američany s novým prvním útokem. Romana Červenku v něm na levém křídle nahradí Ondřej Palát. V sestavě bude chybět Jakub Flek, který dostal horečky. Po dopoledním rozbruslení to řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

10:53 – Klíčová bitva na MS čeká také hokejisty Slovenska. Tomáš Tatar a spol. narazí na favorizovanou Kanadu, která na světovém šampionátu ještě neprohrála. Zvládne trenér Craig Ramsey bitvu proti svým krajanům? Úvodní buly padne v pražské O2 areně v 16:20.

Preview Kanada – Slovensko. Livesport

10:03 – "Musíme hrát i dnes pořád aktivně, stejně jako ve skupině. Loni jsme se ubránili k smrti a nebyli jsme schopní nikoho silného porazit. Kari Jalonen to měl postavené na tom, že neinkasojeme a že někde pláchneme a dáme gól. Tenhle pasivní hokej už v téhle době nefunguje, musíme dostat Američany pod tlak, využít domácí halu. Amerika má takové sebevědomí, že nám bude chtít vnutit jejich hokej, to ale musíme udělat naopak my," říká David Pospíšil v podcastu Livesport Daily.

Livesport Daily #264: Loni jsme se ubránili k smrti. Klíčem proti USA je aktivita, říká Pospíšil Livesport

9:50 – Hokejové mistrovství světa může překonat rekord v návštěvnosti z roku 2015 už po čtvrtfinálových zápasech. Pokud bude vyprodáno na všechny čtyři dnešní zápasy padne maximum z posledního šampionátu v Praze a Ostravě zhruba o 200 diváků.

8:58 – Druhý nejproduktivnější hokejista amerického výběru na světovém šampionátu Brady Tkachuk se svými spoluhráči ve čtvrtfinále vyzve českou reprezentaci. Jaké to je vést tým na světovém šampionátu jako kapitán? I o tom se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Livesport zprávy.

Preview USA – Česko. Livesport

7:15 – Český tým večer vyzve dva rekordmany amerického národního týmu. Johnny Gaudreau na šampionátu v Praze a Ostravě překonal historické bodové maximum Patricka Kanea a Brock Nelson vyrovnal 75 let starý střelecký rekord Bruce Mathera.

6:15 – Před českými hokejisty je na domácím mistrovství světa klíčový den. Ve čtvrtečním čtvrtfinále v Praze nastoupí proti výběru Spojených států amerických. V cestě do závěrečných bojů o medaile tak národnímu týmu stojí stejný soupeř, který Čechům před rokem vystavil stopku ve stejné fázi turnaje. Zápas, který můžete sledovat živě na Livesport.cz, začne v O2 areně ve 20:20.