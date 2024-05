MS v hokeji ONLINE, den zlatých oslav: Na šampiony čeká zaplněné Staroměstské náměstí

Čeští hokejisté udělali v neděli zlatou tečku za 87. světovým šampionátem pod hlavičkou IIHF. Oslavy však ani zdaleka nekončí. Po 14 letech se trofej pro mistry světa znovu podívá na Staroměstské náměstí, kde se Roman Červenka a spol. podělí o radost s tisíci fanoušků. Speciál Livesport Zpráv, který mapoval dění po dobu celého MS, bude opět u toho.

13:08 – Nedělní finálový zápas na MS v hokeji mezi Českem a Švýcarskem sledovalo na ČT Sport a na internetovém iVysílání rekordních 3,74 milionu diváků starších čtyř let. Jde o nejsledovanější přenos na kanále ČT Sport a druhý divácky nejúspěšnější sportovní přenos v České televizi vůbec po finále Olympijských her v Naganu Česko - Rusko v roce 1998, které vidělo 4,16 milionu diváků.

12:37 – Komentátor švédského listu Aftonbladeu shrnul mistrovství světa v Praze a Ostravě jako "šílenou hokejovou párty". "David Pastrňák dokončil českou lidovou pohádku, která bude žít navždy," napsal o nedělením vyvrcholení šampionátu. Více informací v článku.

10:33 – "Z hokejového hlediska tohle asi nic nepřekoná. Samozřejmě nevím, jaké to je vyhrát Stanley Cup, ale teď už vím, jaké je vyhrát mistrovství světa doma před vlastními fanoušky. Myslím si, že to je úplný strop," prohlásil Dominik Kubalík. Více informací v článku.

Sestřih zápasu Švýcarsko – Česko. Livesport

09:10 – "Je to samozřejmě nádhera. Ale hlavně pro ty kluky je to odměna. V životě bych si nemyslel, že se tohle může stát," řekl Rulík k zisku světového zlata po 14 letech. "A po 39 letech se to povedlo zopakovat doma v Praze. Myslím, že docela dobrý. Zní to hezky," uvedl po zlatém úspěchu trenér Radim Rulík. Více informací v článku.

08:23 – Čeští hokejisté si v pondělí budou moct vychutnat oslavy zisku titulu mistrů světa s fanoušky na Staroměstském náměstí. Informovalo o tom tiskové oddělení Českého hokeje. Začátek akce je naplánován na 17 hodin. Více informací v článku.