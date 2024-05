Nečekal jsem, že bych mohl v Anaheimu dostat až takový prostor, říká gólman Dostál

Hokejový brankář Lukáš Dostál (23) má za sebou první celou sezonu v NHL. S Anaheimem měl k účasti v play off daleko, ale svými výkony zaujal vedení české reprezentace natolik, že si vysloužil nominaci na mistrovství světa, které začne v pátek v Praze a Ostravě. V rozhovoru s novináři Dostál uvedl, že ho překvapilo, kolik prostoru v brankovišti Ducks během základní části dostal.

"Strávil jsem tam (v prvním týmu) celou dobu. Byla to pro mě obrovská zkušenost, užil jsem si to. Odchytal jsem 44 zápasů. Před sezonou jsem vůbec nepočítal, že bych mohl dostat až takový prostor. Byl jsem za to strašně rád," pochvaloval si brněnský rodák Dostál.

Nejlepší ligu světa okusil už v ročníku 2021/22, kdy zasáhl do čtyř utkání. V tom dalším už jich přidal 19, ale pořád převažovaly starty na farmě v AHL za San Diego. I po zlomové sezoně se Dostál drží při zemi.

"Byl to samozřejmě důležitý rok, chytal jsem v NHL, ale člověk nikdy neví, co se může stát. Takže je pro mě těžké říct, zda jsem definitivně hráčem NHL. Jsem pořád mladý kluk, budu se snažit, aby to tak bylo. Do příští sezony půjdu zase s tím, že chci být v NHL a zůstat tam, ale byla to pořád jen moje první sezona," zdůraznil Dostál.

Anaheim půjde nahoru

Přestože podával dobré výkony a v jednom z nejhorších mužstev soutěže si udržel úspěšnost zásahů nad hranicí 90 procent, ani on tým nespasil. "Máme poměrně mladý mančaft, ale začali jsme výborně. Na začátku se chce každý dostat do play off. Ale pak se nám kolem Vánoc nedařilo, šlo to trošičku z kopce. Konec sezony už byl zase lepší. Jsme v přestavbě, ale věřím, že ten tým půjde jen nahoru. Máme tam řadu výborných mladých kluků, těším se do budoucna, jak to bude vypadat," uvedl Dostál.

Pomohl ke 14 výhrám, porážky převažovaly. "Člověk chce vždycky vyhrávat, to je ten hlavní cíl. Je mi upřímně jedno, když dostanu pět gólů, hlavní je, když vyhrajeme. A já tam jsem od toho, abych se v těch klíčových momentech snažil tým podržet," řekl.

"Když se ale dostanete do období, kdy se nevyhrává, musíte se soustředit na sebe, jak týmu nejvíc pomoct. A hlavně se nevzdávat, to je to nejdůležitější. Myslím, že i když jsme třeba prohrávali, tak se na to kluci nikdy nevykašlali, makali od prvního do posledního. A věřím, že na tom závěru ročníku můžeme stavět i do sezony příští," dodal Dostál.

S trenérem reprezentačních gólmanů Ondřejem Pavelcem byl ve spojení během celé sezony. "Pokaždé mám zájem o reprezentaci, když je ta možnost. Loni jsem neměl smlouvu, bylo složitější se zúčastnit šampionátu, ale když tu možnost mám, vždy moc rád pojedu," uvedl Dostál, jenž má z MS 2022 bronz.

S Mrázkem a Vejmelkou má dobré vztahy

Ve výběru reprezentačního kouče Radima Rulíka ho doplňují Petr Mrázek a Karel Vejmelka. Jedničku tým tají, nelze ale vyloučit, že jí bude právě on. S Mrázkem i Vejmelkou se dobře zná.

"Máme výborné vztahy. S Karlem se známe osobně ještě z Brna. Chytali jsme v NHL proti sobě dva zápasy, navíc jsme proti sobě chytali už i v přípravě, takže to bylo fajn. Po zápase jsme si vždycky popovídali. Karlika mám moc rád, ale když stojíte proti sobě, chcete vždycky vyhrát," řekl Dostál.

Generálka v podobě Českých her týmu nevyšla, v Brně nezískal ani bod. "Bereme to jako přípravu. Turnaj začíná až v pátek. Člověk chce vyhrát každý zápas, takže tam budou věci, které si musíme zhodnotit a probrat. Ostrá část však začne až za pět dní," prohlásil Dostál, který se do branky dostal dvakrát.

"Je důležité být rozchytaný. Když člověk chvíli nechytá, trošku mu trvá, než se do toho dostane. Jsem za šanci rád. Bohužel jsme nevyhráli. Objevily se dobré věci, špatné věci, je ještě čas na tom zapracovat," řekl Dostál.

Porovnání českých gólmanů v NHL. Livesport

NHL ho naučila vedle jiného rychle zapomínat, i proto porážky tolik neřešil. "Navíc, když je to příprava. Bral jsem to tak, abych se trenérům ukázal, ale na druhou abych si zvyknul na širší hřiště. V NHL jdou zápasy hrozně rychle za sebou, takže tam se skončí a okamžitě se soustředíte na další utkání," dodal.