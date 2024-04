Kanada na MS do 18 let roznesla Česko. První gól dala v páté vteřině, dvakrát uspěl Iginla

Kanada na MS do 18 let roznesla Česko. První gól dala v páté vteřině, dvakrát uspěl Iginla

Čeští hokejisté do 18 let prohráli na mistrovství světa s Kanadou 0:6 a nenavázali na čtvrteční vítězství nad Švýcarskem. Svěřenci trenéra Davida Čermáka ztratili zápas již v nevydařeném začátku, čtyři branky inkasovali v úvodních osmi minutách.

Dvěma góly se pod kanadskou výhru podepsal sedmnáctiletý Tij Iginla, syn bývalé hvězdy NHL Jaromeho Iginly. Tři body nasbírali Malcolm Spence, Gavin McKenna a Porter Martone. Další utkání ve skupině B čeká český výběr v neděli, kdy se střetne se Švédskem.

Hororový vstup do utkání začal pro český tým již bezprostředně po úvodní buly, kdy brankáře Milotu překvapil střelou Spence. Kanada se dostala do vedení po pěti sekundách hry a Spence si připsal nejrychlejší gól v historii MS hráčů do 18 let.

Autor prvního gólu byl o jedenáct sekund později vyloučen, místo vyrovnání se ale opět prosadila v oslabení Kanada. Iginlovu přihrávku si do branky nešťastně srazil Titlbach.

V 8. minutě už skóroval Iginla sám, když v přesilovce zakončil přesnou střelou rychlou kombinaci. Když se o 24 sekund později prosadil po střele od modré a teči Wetsch, Milota přepustil místo v brance Vystrčilovi.

Ideální šanci snížit měli Češi ve 102 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři, brankáře George ale nepřekonali. Kanada si poté zahrála dvě pětiminutové přesilovky, vyloučení Daníčka a Sikory ale zámořští hráči potrestat nedokázali.

Střelci utkání. Livesport

Český tým se soupeřem opticky srovnal krok, své šance ale neproměňoval. Snížit mohl Švec, Benák nebo po samostatné akci Jecho, George byl ale pozorný. Stejně dobře chytal i Vystrčil, jenž se vyznamenal například proti Beaudoinovi na konci druhé části.

Ve 44. minutě Vystrčilovi pomohla při Mewsově střele tyč, o čtyři minuty už poprvé v zápase inkasoval. První šanci Spenceho ještě zlikvidoval, na dorážku stejného hráče už nestačil.

Češi následně nevyužili další přesilovku pět na tři, tentokrát 35 sekund dlouhou, nezužitkovali pětiminutovou početní výhodu a v závěru inkasovali ještě jednou. V čase 59:19 se prosadil McKenna.

Další výsledky MS U18

Utkání Švédsko U18 – Česko U18 (neděle 28. dubna, 14:00)