Livesport Daily #252: Výzva pro domácí MS? Šokovat lidi jako v roce 2015, říká režisér Zahálka

Pokud vás kromě samotného zápasu zvedá během sportovních událostí něco ze sedačky, velmi pravděpodobně to je zásluha jeho týmu. Martin Zahálka je zakladatelem společnosti LiveBros a režisérem sportovních zápasů. Na kontě má odrežírované světové šampionáty v hokeji, mistrovství světa v basketbalu, prestižní Prague Playoffs, NHL Global Series a nyní se s kolegy chystá dostat diváky do varu na domácím mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a v Ostravě. V dnešním vydání podcastu Livesport Daily jsme probrali charakteristiku typického českého fanouška, recept na to, jak se z Česka dělá světová sportovní show, a pochopitelně také to, jak bude z pohledu diváka vypadat domácí šampionát v O2 areně a Ostravar Aréně.

Domácí mistrovství světa v ledním hokeji se nezadržitelně blíží, hlavní trenér Radim Rulík v neděli večer hráčům i veřejnosti oznámil závěrečnou nominaci a přípravy finišují i v zákulisí. O sportovní show se nebudou starat jen hvězdní hokejisté na ledě, ale také početný tým v zákulisí obou pořadatelských hal v čele s Martinem Zahálkou.

"Máme připravené zase nějaké novinky pro fanoušky, podařilo se nám s IIHF domluvit na tom, že se například světla budou rozsvěcet až na začátek rozbruslení, takže když přijdou fanoušci do haly předtím, budou mít pocit, jako kdyby vstupovali do sportovního chrámu. Je pro nás výzvou, aby ten turnaj dopadl podobně jako v roce 2015, kdy to lidi v Česku vyloženě šokovalo," říká zakladatel společnosti LIVEBROS Zahálka.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Náročnost českého fanouška.

Specifika O2 areny.

Speciální efekty a atmosféru na MS.

