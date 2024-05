Favorité MS v hokeji: Obhájci stříbra z Německa udrželi jádro pospolu a chtějí další medaili

Loni se stali zřejmě největší senzací světového šampionátu, když po dlouhých 70 letech došli až do finále. V něm hokejisté Německa nakonec prohráli 2:5 s Kanadou, vítězstvími nad USA a Švýcarskem v průběhu turnaje však ukázali, že se s nimi musí počítat víc než kdy jindy. Přesto je před obhájci stříbra těžká práce, ve skupině s Američany, Švédy, Slováky a Lotyši na jeden tým místo ve čtvrtfinále nevyjde. Němci by to však být neměli.

Vývoj od minulého MS

Kouč Harold Kreis věnoval celou sezonu zkoušení nových adeptů na velkou akci. Tým skládal především z hráčů z domácí ligy, řada z nich v reprezentaci debutovala, přesto se mu podařilo udržet výsledky na solidní úrovni. Němci například zvládli ve třech duelech se Slováky odehrát osm vyrovnaných třetin. V posledních týdnech ovšem jejich forma značně kolísá – dokázali stejného soupeře rozstřílet 7:3, v sobotu už však se všemi čtyřmi posilami z NHL podlehli překvapivě Francii 3:5.

Další prohru utrpěli na diplomatickém poli. Přišli totiž o jednu ze svých největších hvězd a opor z loňského šampionátu. Zadák Moritz Seider, jenž odehrál ve všech třech sezonách za Detroit kompletní základní část, stále nemá s Red Wings novou smlouvu (hovoří se o kontraktu na 70 milionů dolarů) a do Prahy nepojede. Německý svaz by tak za něj musel za něj zaplatit vysokou pojistku, která by jej i v eurech vyšla na šestimístnou sumu. A to je příliš velké finanční břemeno...

Trenér

Od loňského jara je jím Harold Kreis, rodák z kanadského Winnipegu a bývalý hvězdný hráč Mannheimu. Stříbrnou medailí na minulém mistrovství světa zajistil Německu první cenný kov po 70 letech. Už předtím na sebe upozornil švýcarskými tituly s Luganem a Curychem, k tomu dvakrát dobyl v Německu stříbro. S Düsseldorfem i Mannheimem přitom nestačil ve finále jen těsně. Jako hráč má Kreis na kontě za reprezentaci 180 zápasů, na střídačce tak má přirozenou autoritu.

Anatomie týmu

Po čerstvém povolání Maksymiliana Szubera z Arizony jsou společně s Philippem Grubauerem (Seattle), Nikem Sturmem (San Jose) a J.J. Peterkou (Buffalo) nyní v německém týmu čtyři legionáři z nejlepší hokejové ligy světa. Další skupinu tvoří opory letošních německých mistrů Eisbärenu Berlín. Do Česka cestuje pětice Jonas Müller, Kai Wissmann, Tobias Eder, Leo Pföderl a Frederik Tiffels, která bude mít v zavazadlech sebevědomí ze zisku titulu, jež se díky ní rozprostře jak v obraně, tak v útoku.

Díky čtveřici ze zámoří je ve výběru stále dost herní kvality. I když Němci přišli o Seiderovy schopnosti, jádro úspěšného mužstva z loňského stříbrného tažení zůstává. Součástí týmu jsou například všichni střelci gólů z vyřazovacích bojů, především pak zámořské duo Sturm a Peterka, které by mělo letos opět být motorem ofenzivy.

Přednost

Stejně jako ve většině sportů se Němcům daří vyhrávat zápasy díky týmovému duchu, nespoléhají se na individuální výkony. Díky rostoucí úrovni tamní ligy a jednotě uvnitř týmu je v silách Kreisova výběru i zopakování podobné senzace, jakou byl loňský skalp USA. Tým vyrostl nad svou aktuální výkonnostní úroveň a dokázal nemožné. To bude rozhodujícím faktorem i na mistrovství světa v Česku.

V prvních třech zápasech se Němci střetnou se Slovenskem, USA a Švédskem, což bude ostrá zkouška odolnosti, která určí, zda se Sturm a spol. dokáží prosadit i letos. Pozitivem je silný první útok – kanonýr Marc Michaelis se blýskl v přípravných utkáních proti Slovensku a Rakousku pěti body. Centr z Zugu by mohl v kombinaci s Peterkou představovat velkou gólovou hrozbu.

Slabina

Obrana. Té bude scházet nejen Seider, ale i další stříbrný hrdina Leon Gawanke, jenž musel po sezoně na operaci s ramenem. Příprava leccos naznačila. A třeba od příštího soupeře na MS Slovenska inkasovali Němci v pěti zápasech 19 gólů... Útok sice dokáže mnohé vynahradit, ovšem tým nemůže spoléhat na to, že se mu to povede v každém zápase.

Propustné defenzivě by mohl pomoct gólman Grubauer. Německo je navíc typickým turnajovým týmem, který se prosadí, až když jde o hodně. Pokud se mu v důležitých chvílích podaří zvládnout obranu, nemělo by postupu do čtvrtfinále nic stát v cestě.

Program Německa v základní skupině MS. Livesport

Hvězda pohledem čísel

John-Jason Peterka

V sezoně se sice s Buffalem neprobojoval do play off, osobně však odehrál skvělý ročník. S 28 góly a 22 asistencemi byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem svého týmu a třetí v bilanci +/- (+10). Nakonec z toho bylo pro Sabres jen šesté místo v Atlantické divizi, ovšem průlomový Peterkův ročník, který by mu měl dodat impuls pro misi v Česku.

Predikce

O tom, jak daleko na mistrovství světa Němci dojdou, mohou nakonec rozhodnout maličkosti. Nicméně tým v přípravě podával velmi nekonzistentní výkony a musel se vyrovnat i s komplikací, že přijde o hvězdného Seidera. Na zápasy ve skupině a postup do čtvrtfinále by to určitě mohlo stačit, pak zřejmě přijde konec. Konkurence je letos příliš silná. Totéž si však Němci mysleli i loni...

Nominace na turnaj zatím nebyla oznámena.