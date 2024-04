Arizonští Coyotes jsou blízko novému majiteli. Stěhovat by se měli do Salt Lake City

Coyotes nejspíš čeká stěhování do Salt Lake City.

Rada guvernérů NHL by ve čtvrtek měla podle kanadské televizní stanice Sportsnet schválit prodej klubu Arizona Coyotes a jeho přesun do Salt Lake City. Tým českého brankáře Karla Vejmelky (27) zakončil ve středu svou druhou sezonu v dočasném působišti, hale pro pět tisíc diváků v kampusu Arizona State University ve městě Tempe.

Podle webu Sports Business Journal koupí NHL klub od jeho současného vlastníka Alexe Meruela za jednu miliardu dolarů (23,5 miliardy korun). Následně ho za 1,2 až 1,3 miliardy dolarů prodá Ryanu Smithovi, majiteli basketbalového klubu NBA Utah Jazz, s nímž by se hokejisté měli střídat v hale Delta Center. Částka nad jednu miliardu dolarů bude rozdělena mezi ostatní kluby NHL.

Arizona se s nejistotou ohledně svého působiště a budoucnosti klubu potýkala dlouhodobě. Do předloňska hráli Coyotes v Glendale v hale pro více než 17 tisíc diváků, ale město smlouvu s klubem ukončilo. Mužstvo poté přesídlilo do Tempe, jehož obyvatelé loni zamítli všechny tři návrhy na výstavbu nové arény, která měla být součástí zábavní čtvrti za 2,3 miliardy dolarů.

Začátkem dubna Meruelo představil plán na koupi pozemku v Phoenixu a stavbu privátně financované haly. Komisionář NHL Gary Bettman však uvedl, že vzhledem k nejistotě, kdy bude nová hala hotová, vedení soutěže "bude pro klub hledat jiné možnosti". Součástí smlouvy o prodeji by měla být možnost pro Meruela vybudovat nový klub NHL, pokud bude hala v Phoenixu postavena do pěti let.

Coyotes jsou pokračovatelem původního klubu Winnipeg Jets, jenž hrál od roku 1972 v konkurenční soutěži WHA a po jejím zániku vstoupil v roce 1979 do NHL. V roce 1996 se klub z Kanady přestěhoval do USA a hrál pod jménem Phoenix Coyotes, od roku 2014 nese název státu Arizona.