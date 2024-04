Kämpf se podílel na dvou gólech Toronta, na výhru to ale nestačilo. Kučerov má 100. asistenci

Útočník David Kämpf (29) připravil dvě branky Toronta při prohře 4:6 na ledě Tampy Bay. Jeho spoluhráč Auston Matthews (26) se neprosadil a útok na překonání hranice 70 gólů mu tak nevyšel. Americký kanonýr zakončil sezonu s 69 přesnými zásahy.

O výhře Lightning rozhodl gólem a asistencí Nikita Kučerov, jenž navázal na den starý počin Connora McDavida a jako druhý hráč v sezoně a pátý v historii NHL nasbíral 100 nahrávek za sezonu. Ruský forvard se navíc výrazně přiblížil Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče soutěže. Druhého Nathana MacKinnona sice čeká ještě jeden zápas, na Kučerova už ale ztrácí šest bodů.

Dosud jako poslední nasbíral 100 nahrávek za sezonu Wayne Gretzky v ročníku 1991/1992. Vedle nej se přes tuto hranici dostali už jen Mario Lemieux a Bobby Orr. "Je to pro mě mimořádné. Musím poděkovat spoluhráčům a trenérům, bez kterých bych se na takové číslo nedostal. Mám štěstí, že máme v týmu tolik skvělých hokejistů," uvedl Kučerov, jenž v sezoně nastřádal 144 bodů.

"Je to úctyhodný výkon," chválil ruského útočníka Brayden Point, jenž dal po jeho jubilejní sté nahrávce branku na 4:1. "Když Nikitu sledujete v tréninku, to neuvěřitelné číslo bodů, na které dosáhl, vás příliš nepřekvapí. Je za tím tvrdá práce, ale také obrovská herní inteligence," dodal osmadvacetiletý Kanaďan.

Kämpf v zápase s Lightning připravil první dvě branky Toronta. Poprvé se do statistik zapsal ve 14. minutě, kdy vyjel zpoza branky a mezi kruhy nabil Ryanu Reavesovi ke gólu na 1:2. Druhou nahrávku si český útočník schoval do 55. minuty, kdy se podílel na přesném zásahu T. J. Brodieho na 2:6.

Kämpfův spoluhráč Matthews zasypal gólmana Matta Tomkinse 12 střelami, ani jedna se však neujala a americký kanonýr zůstal těsně pod 70gólovou metou. Dvě největší šance měl Matthews ve druhé třetině, v níž nejprve jeho střelu do poloodkryté branky zblokoval Emil Lilleberg a o deset minut později se jeho pokus zastavil na horní tyči.

"Nebylo mi to souzeno. Jsem rád, že jsem o to mohl díky skvělé práci týmu zabojovat, ale nevyšlo to. Dost to pro mě znamenalo, ale už je to pryč. Přepnul jsem se do módu play off a soustředím se na mnohem důležitější věc: týmový úspěch," řekl Matthews.

Maple Leafs v závěru zápasu snížili na 4:6, body je ale stála nevydařená prostřední dvacetiminutovka, ve které jim Tampa Bay odskočila na 5:1. Na jejich konečném pátém místě v tabulce Východní konference ale prohra nic nezměnila. Lightning jdou do play off ze šesté pozice.

První místo v tabulce Západní konference si pojistil Dallas. Hokejisté Stars s Radkem Faksou v sestavě zakončili sezonu s 113 body a o jediný bod zaostali za NY Rangers, vítězem Východu a nejlepším týmem celé ligy. Výhru nad Blues v závěrečném rozstřelu vystřelil Jason Robertson. Faksa nebodoval.

Další zápasy NHL

Vítězně se na vyřazovací boje naladili také hokejisté NY Islanders. Svěřenci Patricka Roye před startem série s Carolinou porazili Pittsburgh 5:4 a zaznamenali devátou výhru z posledních 11 zápasů. Konec sezony oslavili výhrou hokejisté Arizony. Coyotes s Karlem Vejmelkou na střídačce porazili Edmonton 5:2 a vyhráli třetí z posledních čtyř duelů.

Výsledky NHL