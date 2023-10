Bedard jde ve stopách prastrýce. I on hrál za Chicago a první gól dal Bostonu

První buly v NHL svedl se Sidneym Crosbym (36), první nahrávku na gól stihl v premiéře s Pittsburghem a ve druhém utkání dokázal skórovat. Povyk okolo Connora Bedarda (18) je na úvod sezony opravdu solidní. A jen co začal kanadský mladík coby jednička draftu úřadovat, už mu začínají připomínat, že ve statistikách právě dohnal svého prastrýce.

Když se na jaře tvořilo pořadí pro vstupní draft NHL, napsal jistý Derek Bedard toužebné přání: "Opravdu doufám, že si Chicago vybere mého bratrance Connora. Náš prastrýc Jim Bedard hrál dvě sezony za Blackhawks!”

Zpráva od muže, který pracuje jako generální manažer vancouverského juniorského hokejového týmu Ridge Meadows Flames, tak trochu zapadla. Nicméně se šílenstvím, které okolo mladíka Connora začalo s jeho prvními zápasy ve slavné lize, se téma znovu dostalo na světlo světa.

Cesta do NHL přes farmu

Pohled do historie skutečně odhaluje kariéru jistého Jamese "Jima" Bedarda, který o sobě dal poprvé vědět v poválečném období díky angažmá v juniorské lize v Saskatchewanu. Pak zamířil do Kansas City, kde měli Chicago Blackhawks jeden z týmů svého farmářského systému. "Tenhle projekt, ve kterém máme 200 hráčů, nás stojí 700 tisíc dolarů. Do jednoho roku s nimi musíme podepsat smlouvu nebo je uvolnit," hlásil reportérům Bill Tobin, tehdejší prezident Blackhawks.

Chicago Sun-Times píše v roce 1950 o Jimu Bedardovi Mark Potash / twitter

James Bedard byl jedním z mála, kteří se z farmy probojovali mezi elitu a dočkali se startu v NHL. Ve slavném dresu Chicaga se poprvé představil 27. října 1949 v duelu s Detroitem. Tehdy byla zámořská liga tvořena pouze týmy takzvané Original Six, tedy šesti zakládajícími kluby. James nosil číslo 21 a ve své první sezoně naskočil do pěti utkání.

"Jsem si jistý, že v naší obraně bude i příští sezonu. Během posledních měsíců se pozoruhodně zlepšil. Spoléhám na něj, stejně jako na Gordona Fashowaye a Boba Goodacra, které jsme také vychovali. Fanouškům se budou líbit," sliboval tehdejší šéf klubu. Slovo dodržel. Bedardův prastrýc, u kterého Chicago uvádělo výšku 180 centimetrů a váhu 95 kilo, přidal v další sezoně 17 utkání. Když pak 18. února roku 1951 hrálo Chicago s Bostonem, dal svůj jediný gól v NHL v kariéře.

Příběh Jamese Bedarda se následně přesunul na západní pobřeží Kanady do Vancouveru, kde Kanaďan založil rodinu. V konkurenční WHL pak oblékal dresy New Westminster Royals i dnes známých Canucks. Ano, právě ve Vancouveru se v roce 2005 Connor Bedard narodil. Bylo to rok poté, co jeho prastrýc Jim zemřel. Hrdá hokejová familie se však po více než 72 letech dočkala pokračování krásné story.

Connorovi Bedardovi je předvídána zářná budoucnost. Pravda je taková, že už po dvou svých vystoupeních dohnal prastrýčka v produktivitě. Zadák James nastřádal jeden gól a jednu nahrávku během 22 utkání, on to stihl během dvou zápasů. A zatímco jeho prastrýc hrál za pakatel, Connor v prvních třech sezonách bude pobírat 950 tisíc dolarů.

Šťastný je samozřejmě i Connorův bratranec Derek. Jeho zmínku už nyní s respektem reflektuje i sama NHL a on dál může dál psát kroniku a sbírat výstřižky z novin.

Mimochodem, podoba zápisů v NHL je v případě Jamese a o 78 let později narozeného Connora vzácně podobná. Oba oblékli dres Chicaga Blackhawks a oba svůj první gól vstřelili Bostonu.