Setkání generačních talentů. Crosby nastavil Bedardovi zrcadlo, mladík ale nezklamal

Byla to symbolická chvíle. Na buly druhého zápasu úvodní sezony NHL proti sobě stanuly dva generační talenty – trojnásobný vítěz Stanley Cupu Sindey Crosby (36) a korunní kanadský princ Connor Bedard (18). "Ahoj Side, vítej zpět v další sezoně," pronesl hlavní rozhodčí zápasu Kelly Sutherland a otočil se na poslední jedničku draftu: "Connore, vítej v NHL chlape!"

Když se stal v červenci 2005 Crosby jedničkou draftu, bylo Connoru Bedardovi 13 dní. Narodil se dva týdny předtím, než Mario Lemieux přivítal zázračné dítě v organizaci Penguins. Legendární Super Mario se dokonce nechal přesvědčit, aby u něj teenager Sidney nějaký čas bydlel. Když pak nadešel čas zahajovacího zápasu (2005/2006), vyráželi z Lemieuxova domu společně.

Vzhledem k tomu, že tehdy už čtyřicetiletý Lemieux stále patřil mezi tahouny Pens, zůstala Crosbyho role poněkud upozaděna. Přesto pohled do historie ukazuje, že právě díky jeho nahrávce dal Pittsburgh úvodní gól sezony. Crosby v přesilovce asistoval u branky Marka Recchiho, jenž jen korigoval skóre. Tučňáci prohráli s New Jersey Devils 1:5 a tehdejší jednička draftu si třikrát vylámala zuby na skálopevném Martinu Brodeurovi, který byl tehdy v nejlepších letech a vlastnil už tři prsteny pro vítěze Stanley Cupu.

Přezdívka Sid the Kid sice Crosbymu zůstala, z dítěte ale vyrostla osobnost. Kanaďan je dnes o 18 let starší a stejně jako Brodeur třikrát ovládl nejslavnější hokejovou soutěž na světě. S nespornými zkušenostmi se člen Triple Gold Clubu, do nějž vstoupil v roce 2015 po zlatém MS v Praze, ve středu postavil na úvodní buly své 19. sezony v NHL proti klukovi, který by měl jít v jeho stopách.

Buly nanečisto

Měsíc zpět, tedy čtyři týdny před startem 107. ročníku nejslavnější hokejové soutěže na světě, si kanál SportsNet nenechal ujít možnost představit Crosby s Bedardem vedle sebe. Moderátor Colby Armstrong se vžil do role rozhodčího a vhodil mezi hokejové hvězdy "nanečisto" několik buly. "Sid je můj dětský idol, v hokejovém světě pro mě představuje dobrého a opravdového chlapa. Bylo skvělé, že jsem s ním mohl strávil nějaký čas a dozvěděl se o něm trochu víc," děkoval Bedard za příležitost.

Mladík, který je označován za generační talent, nad Crosbym v exhibičním souboji v Las Vegas vyhrál 4:3. Jenže když přišlo 10. října na ostrý zápas, nestačil se divit. Na vhazování při své premiéře mezi elitou stanul 13krát, ale úspěšný byl jen ve dvou případech. V souboji s Crosbym vyhořel – prohrál šest ze sedmi soubojů, uspěl až na devátý pokus ve třetí třetině.

S blížícím se koncem zápasu se Bedard ale stále více osměloval a dával najevo, že se výzev nebojí. Čtyři minuty poté, co Crosby navýšil vedení Pittsburghu na 2:0, přišel právě jeho průnik po levém mantinelu. A když se jednička letošního draftu odhodlala ke střele, slavili Blackhawks první branku – Ryan Donato snížil z dorážky na 1:2. Chicago úvodní trefa tak nakopla, že v závěrečné dvacetiminutovce zápas otočilo.

"Budou to těžké zápasy. NHL je samozřejmě nejlepší liga na světě a hrají ji nejlepší hráči. Myslím, že se prostě musím snažit zlepšovat každé střídání," glosoval Bedard svou premiéru, ve které odehrál 21 minut a 29 sekund a celkem pětkrát vystřelil na branku.

​​V porovnání s Crosbyho prvním zápasem (0+1, 3 střely, 15:50), má mimo zmiňované buly Bedard navrch. Zda si ale v následujících dnech, týdnech, měsících a letech povede podobně jako jeho vzor, ukáže až budoucnost. Laťku má stanovenou velmi, ale opravdu velmi vysoko. Crosby ve své premiérové sezoně nasbíral v 81 zápasech 39 gólů a 63 nahrávek – 102 kanadských bodů ho dodnes pasuje mezi pět nejlepších nováčků historie.

Vyrovnat se idolu

Nejde ale jen o individuální statistiky. V hokeji se daleko více cení týmový úspěch. Když přicházel Crosby, organizace Penguins se hledala. Tři sezony čekala na play off, načež se kvůli výluce nehrálo vůbec. Ani v první Crosbyho sezoně se Tučňáci neprobojovali do vyřazovacích bojů, ve druhé už ano, ale vypadli hned v prvním kole. Podstatně úspěšnější byla sezona s pořadovým číslem tři, kterou Crosby a spol. dotáhli až do finále. Tehdy sice na hokejový grál nedosáhli, o rok později se však o slávu připravit nenechali.

Bedard, který v juniorském věku bořil rekordy, je si vědom, že i jeho čeká tvrdá šichta. Do Chicaga přichází ve velmi podobné situaci, jako Crosby před 18 lety do Pittsburghu. Blackhawks jsou organizací s ohromnou tradicí, která je zvyklá na úspěchy. Jenže tři poslední sezony nebyly vůbec dobré, ani v jedné z nich se ve třetím největším městě USA nehrálo play off.

"Je to skvělý příběh, o kterém se logicky píše. Možná jsou to nejdůležitější hráči pro současný pohled na NHL. Sid je už dvě dekády velvyslancem ligy, mladý Bedard už několikrát ukázal, že může být budoucností hokeje. Ti dva kluci jsou nejen skvělí hráči, ale i skvělí lidé," nechal se slyšet trenér Pens Mike Sullivan.

Číslo 87 už toho dokázalo opravdu hodně, teď by měla začít éra "98".