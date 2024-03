Bitkař Rempe z NY Rangers pyká za úder loktem, v NHL dostal stopku na čtyři zápasy

New York Rangers bude ve čtyřech zápasech NHL postrádat útočníka Matta Rempeho. Jednadvacetiletého nováčka vedení ligy potrestalo za to, že v pondělním zápase udeřil loktem do hlavy obránce Jonase Siegenthalera (26) z New Jersey.

Rempe za zákrok v duelu, který Rangers vyhráli 3:1, dostal od rozhodčích trest na pět minut a do konce utkání. Na platu tak přijde o 17 083 dolarů a zmešká po zápase s Carolinou i další s Tampou Bay, Pittsburghem a New York Islanders.

Rempe v NHL debutoval teprve v polovině února, ale do ligy vletěl jako kometa. Na kontě má jen 10 zápasů, stihl se v nich však 11krát poprat a dostat 54 trestných minut. V soutěži přitom dosud odehrál 56 minut a 28 sekund. V bodování má bilanci 1+1.