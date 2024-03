Livesport Focus: Multifunkční stadiony v USA – branky, body, vteřiny na jednom místě

Sport má v současné době čím dál větší nároky na infrastrukturu. Důležité je nejen pohodlí pro sportovce a co nejlepší podmínky pro jejich výkony, ale i zázemí pro fanoušky, novináře, televizní kamery… Řeší se i dopravní dostupnost, možnost parkování nebo architektonická a estetická stránka stavby. Livesport Focus se zaměřil na několik typických, ale i pár velmi netradičních příkladů multifunkčních arén ve světě.

Každý sport má svá specifika. Tím hlavním je samozřejmě rozměr a povrch hřiště. Ve velkých městech je však zároveň problém s místem – kde tedy velké haly a stadiony postavit? Proto se při návrzích často myslí na jejich víceúčelovost. První díl Focusu o stadionech zamíří do Spojených států, kde jsou multifunkční arény opravdu doma.

Nejslavnější takovou halou na světě je Madison Square Garden, známá také jen jako The Garden nebo pod zkratkou MSG. Ta současná stojí na svém místě na newyorském Manhattanu od roku 1968. Je to přitom už čtvrtá stavba nesoucí toto jméno. První dvě MSG, otevřené v letech 1879, respektive 1890, byly postaveny na Madisonově náměstí (Madison Square). Odtud mírně matoucí název stavby, která se nyní nachází na Pensylvania Plaza…

Současná aréna se stala kultovním symbolem města a vysněným působištěm pro řadu sportovců i umělců, díky nimž hostí širokou paletu akcí. Každoročně se v The Garden uskuteční víc než 320 různých událostí. Pro koncerty a zápasy v boxu nebo MMA má kapacitu kolem 20 tisíc diváků, pro hokejové (NY Rangers) a basketbalové (NY Knicks) duely pojme návštěvníků jen o něco málo méně. Pod její ikonickou střechou se odehrálo a odehrává i celá řada jiných sportů. V 80. letech 20. století, kdy se v USA experimentovalo s halovým fotbalem zde nastupoval ke svým zápasům i slavný New York Cosmos.

Víceúčelové stadiony jsou tradiční doménou severoamerických měst. V USA i v Kanadě je totiž celá řada sportů, které jsou ve společnosti velmi oblíbené, a tak i navštěvované. Když několik Američanů poprosíte o to, aby seřadili jednotlivá odvětví podle popularity, každý vám odpoví trochu jinak. Velký počet oblíbených a sledovaných sportů klade velké nároky na kvalitní zázemí. Proto v amerických arénách není neobvyklé, že se o ně dělí týmy amerického fotbalu, baseballu, fotbalu (socceru) i z dalších odvětví.

Hard Rock Stadium v Miami na Floridě pojme 80 tisíc diváků. Profimedia

Pýcha Texasu

V roce 2013 slavil 30. narozeniny Alamodome, víceúčelová zastřešená aréna v San Antoniu v Texasu. Hostil a hostí celou řadu týmů amerického fotbalu od profesionální úrovně po kluby velmi populárních univerzitních soutěží. Dále je domovem především pro baseball, soccer, basketbal, kanadský fotbal (který má podobné základy jako ten americký, ale přece jenom se od něj v určitých ohledech odlišuje). Mimo to je samozřejmě i dějištěm koncertů nebo i velkých kongresů.

Velmi oblíbenou sportovní událostí se v Severní Americe stal takzvaný Winter Classic, zápas v ledním hokeji pořádaný pod širým nebem. Ten, který přilákal dosud rekordní návštěvu, jež kdy sledovala hokejové utkání, se uskutečnil v roce 2010 v Michiganu. Možná překvapivě nešlo o zápas nejslavnější hokejové ligy světa NHL, nýbrž o klání dvou univerzitních týmů – Michigan Wolverines a Michigan State Spartans. Výhře Wolverines 5:0 tehdy přihlíželo 104 173 diváků (což je ověřený počet, nahlášena bylo dokonce návštěva 113 411 fanoušků).

Utkání se odehrálo na Michigan Stadium, který nenosí přezdívku The Big House pro nic za nic. Majestátní stavba pro tým Michiganské univerzity v americkém fotbalu je totiž s oficiální kapacitou 107 601 míst (pojme však i přes 115 tisíc lidí) největším stadionem v USA a třetím na světě.

Skvělou atmosféru mají i Winter Classic zápasy pořádané v rámci NHL. Krásnou kulisu mělo utkání mezi Seattle Kraken a Vegas Golden Knights hrané letos na Nový rok na baseballovém stadionu T-Mobile Park v Seattlu.

Za dva roky budou USA společně s Kanadou a Mexikem spolupořádat mistrovství světa ve fotbale. Finále bude hostit víceúčelový MetLife Stadium v New Jersey, který byl otevřen v roce 2010 jen osm kilometrů západně od New York City. V první řadě slouží jako domácí stadion pro New York Giants a New York Jets, dva kluby amerického fotbalu z National Football League (NFL).

V únoru se zde odehrál hokejový zápas Winter Classic mezi New Jersey Devils a Philadelphií Flyers v NHL. V aréně s kapacitou 82 500 diváků se pořádají samozřejmě i koncerty a mnoho dalších akcí. Ten nejslavnější zápas ve své historii však přivítá v neděli 19. července 2026, kdy se na na ní rozhodne o příštích fotbalových šampionech planety.