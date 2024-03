Zahrát si NHL v Česku? Teď se to stane a já se hrozně moc těším, říká Palát

Hokejový útočník Ondřej Palát (32) se podruhé v kariéře představí jako hráč NHL v Evropě, poprvé ale v rodném Česku. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru před pěti lety nastoupil v dresu Tampy Bay ve Stockholmu, teď má velkou radost z toho, že bude mít šanci hrát v Praze. Palát působí v New Jersey, které se na začátku října v O2 areně utká dvakrát s Buffalem.

"Když jsme hráli s Tampou ve Stockholmu, tak jsem viděl, jak moc to znamená pro mého dobrého kamaráda Victora Hedmana," řekl české verzi webu nhl.com Palát, který play off zámořské soutěže ovládl s Lightning v letech 2020 a 2021. V Devils je druhou sezonu. "Vždycky jsem si pak představoval, jak by to bylo super, kdybych si mohl zahrát NHL v Česku, kde by mě viděla celá rodina a všichni kamarádi. Teď se to stane a já se na to hrozně moc těším," uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Palát je rodákem z Frýdku-Místku, v létě mezi sezonami ale žije v české metropoli. "Praha je nádherné město. Velmi historické, ani moc velké, ani moc malé. Spousta skvělých restaurací, klubů... Pro turisty je ideální. My jsme tam dřív moc často nejezdili, protože z Frýdku-Místku to je tři a půl hodiny cesty. Ale teď tam máme bydlení, takže v létě tam trávíme dost času," řekl Palát.

Účastník olympijských her v Soči 2014, Světového poháru o dva roky později a mistrovství světa v roce 2019 odehrál v NHL v průběhu dvanácti sezon včetně play off téměř 900 zápasů. Patří tak mezi nejzkušenější české hráče v elitní soutěži.

"Pořád platí, že někdy se musím štípnout, abych tomu věřil. Hraju NHL, stojím na modré nebo na střídačce, poslouchám hymny a říkám si: OK, vyhrál jsem dva Stanley Cupy a všechno je to super. Ale myslím, že teprve až skončím hokejem a podívám se zpátky, tak si uvědomím, jak to bylo úžasné. Není mnoho hokejistů, kteří vyhráli dva tituly a byli takhle úspěšní," uvedl Palát.

Mezi výrazné postavy historie New Jersey patří český útočník Patrik Eliáš, který s Devils dvakrát vyhrál Stanleyův pohár. Dres sedmačtyřicetiletého hráče visí pod stropem Prudential Center, domovské arény klubu. Eliáš bude zvláštním hostem akce "2024 NHL Global Series".

"Spolu s Jardou Jágrem to byl můj hrdina. Ale nikdy jsem si nemyslel, že budu jako oni, protože to byly prostě superhvězdy. Já jsem potom během kariéry vzhlížel spíš k Jonathanu Toewsovi a Mariánu Hossovi - to byly taky superhvězdy, ale můj styl jim byl víc podobný. Takže jsem se snažil modelovat svou hru spíš podle nich," uvedl Palát.