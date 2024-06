Finále Stanley Cupu po 18 letech? Edmonton porazil Dallas a je krok od vysněného postupu

Hokejisté Edmontonu zvítězili na ledě Dallasu 3:1 a vedou ve finále Západní konference NHL 3:2 na zápasy. Kanadský klub položil základ úspěchu v úvodních 26 minutách, ve kterých si vytvořil tříbrankový náskok. První dva góly zápasu vstřelil v přesilových hrách Ryan Nugent-Hopkins, který byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Oilers dělí jedna výhra od postupu do finále NHL, které hrál naposledy v roce 2006.

"Odehráli solidní venkovní zápas. Proměnili dvě přesilovky, podržel je brankář, když bylo potřeba, dobře bránili. Přesně tohle je základ úspěchu na hřištích soupeřů," uvedl trenér Dallasu Pete DeBoer. "Ale jsme nejlepším týmem venku (bilance 32 výher ze 49 utkání v sezoně) a budeme to chtít příště potvrdit," dodal.

Až v pátém utkání série využil jeden z týmu početní výhodu. Edmonton se ve hře v pěti proti čtyřem prosadil dvakrát zásluhou Nugenta-Hopkinse a vždy velmi rychle - po 18 a 16 sekundách. Kanadský útočník nejdříve otevřel skóre v 15. minutě, když dorazil do prázdné branky střelu Evana Boucharda, a na začátku druhé třetiny zvýšil švihem z mezikruží.

"Oba týmy jsou disciplinované a snaží se nefaulovat. Nemáte čtyři pět přesilových her v zápase, abyste se dostali rytmu. Proto jsme se soustředili na to, že můžeme dostat jen jednu a že se pokusíme ji zúročit," řekl Nugent-Hopkins.

Třetí branku přidal střelou od modré čáry Philip Broberg a mohl se radovat z prvního gólu v play off v kariéře. Stuarta Skinnera připravil o čisté konto až v 55. minutě Wyatt Johnston tečí. Jeho spoluhráč Radek Faksa do zápasu nezasáhl.

"Vypadalo to, jako bychom byli trochu svázaní. To se někdy stává, když chcete až moc vyhrát a být dokonalí," uvedl útočník Dallasu Matt Duchene. Připomněl, že stav 2:3 na zápasy otočil v minulém kole Edmonton s Vancouveru. "My jsme zase zvládli sedmý zápas proti Vegas (o výhře 2:1 rozhodl Faksa). Jsme výborný tým, co má vnitřní sílu a nevzdává se. Potřebujeme ale trochu zlepšit souhru v útoku," podotkl.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid si pochvaloval, jak hosté zápas v Dallasu odehráli. "Od začátku do konce jsme se naplno soustředili na každé střídání. Byli jsme maximálně koncentrování a plnili si všechno, i maličkosti," rozplýval se McDavid. Ocenil i výkon Nugenta-Hopkinse, jedničky draftu 2011. "Musí zvládat všechno. Chodí nejen na přesilovky, ale i na oslabení, na důležitá vhazování v oslabení a vždy je přínosem. Dnes byl úžasný," řekl.

Edmonton se přiblížil finále, přestože sezonu nezačal dobře. V listopadu měl na kontě jen pět výher z 18 utkání a změnil trenéra.

