Faksa v NHL zazářil třemi body. Zápas mezi Rangers a Devils odstartovala velká bitka deseti hráčů

Radek Faksa (30) gólem a dvěma nahrávkami řídil výhru Dallasu 5:0 nad Edmontonem. Hokejisté Stars zvítězili poosmé za sebou a udrželi svůj náskok v čele Západní konference. Nejlepším týmem ligy jsou nadále New York Rangers, kteří i přes branku Ondřeje Paláta (33) porazili New Jersey 4:3, přičemž utkání odstartovalo hromadnou bitkou deseti hráčů. Obránce Filip Hronek (26) v závěru zápasu s Arizonou připravil vítězný gól Vancouveru. Canucks porazili Coyotes 2:1.

Faksa proti Edmontonu odehrál nejlepší zápas v sezoně. Poprvé v ročníku v jednom utkání nasbíral víc než jeden bod a výrazně se podepsal pod prodloužení aktuálně nejdelší vítězné série v lize.

Český forvard, jehož hlavní přínos pro tým je v obranném pásmu, ve třetí minutě otevřel skóre zápasu. Po rychlém přečíslení tři na dva se ocitl sám před gólmanem a dal sedmý gól v sezoně.

"Když dáte gól hned při prvním střídání, vždycky vás to povzbudí. V dalším průběhu zápasu se hraje výrazně lépe," řekl novinářům Faksa, vyhlášený druhou hvězdou zápasu.

Dvě nahrávky si schoval do závěru druhé třetiny, kdy Dallas odmítl jakýkoliv odpor Oilers. V čase 36:27 se český centr podílel na gólu Wyatta Johnstona na 3:0 a 56 sekund před druhou sirénou připravil pátou branku Stars pro Sama Steela. "Odehráli jsme výborný zápas. V útoku jsme dobře napadali, obránci blokovali střely a gólman předvedl několik skvělých zákroků. Dneska vše fungovalo tak, jak mělo," poznamenal Faksa.

Druhé čisté konto za sebou vychytal Jake Oettinger. Pětadvacetiletý Američan zlikvidoval všech 35 střel Oilers a novináři ho vyhlásili nejlepším hráčem zápasu."Hráli jsme proti výbornému týmu, v zápase jsme ale odvedli skvělou práci. Kluci hráli dobře v obraně a soupeře do ničeho nepouštěli. Věděli jsme, v čem jsou Oilers dobří, a dokázali jsme to eliminovat," ocenil výkon celého týmu Oettinger, který neinkasoval již více než 150 minut.

Edmonton prohrál podruhé za sebou a v Západní konferenci zůstal na pátém místě. Stars ztrácejí jediný bod na nejlepší celek NHL.

Tím jsou Rangers, kteří zvládli derby s New Jersey. Hokejisté z Manhattanu vyhráli na vlastním ledě 4:3 a Devils tím v podstatě připravili o možnost zahrát si play off. Duel odstartovala hromadná bitka hned po úvodním vhazování, po které zamířilo zpátky do kabin hned osm hráčů. Oba týmy tak celý zápas odehrály pouze se čtyřmi obránci.

První třetinu nakonec lépe zvládli Rangers, kteří šli do kabin s dvougólovým vedením. Devils ve druhé části otočili na 3:2. První branku hostů dal ve 22. minutě Ondřej Palát, jenž z úhlu prostřelil gólmana Igora Šesťorkina.

New Jersey však stejně jako v úterním zápase proti Pittsburghu nezvládlo třetí třetinu. Devils v ní ztratili náskok a po prohře 3:4 mají na osmý Washington šestibodové manko. Capitals navíc mají dva zápasy k dobru. "Prohrávali jsme 2:3, ale ve třetí třetině jsme na nepříznivý stav skvěle odpověděli. Kluci věděli, že musejí makat, a přesně to udělali. Jejich přístup se mi moc líbil," pochválil vítězné mužstvo trenér Peter Laviolette.

Vancouver se po výhře na ledě Arizony osamostatnil na druhém místě Západní konference. Canucks o výhře rozhodli v čase 58:09, kdy vstřelil vítěznou branku Conor Garland.

Asistenci u jeho gólu si připsal Hronek, jenž bodoval podruhé v posledních 13 zápasech. Královéhradecký rodák je i přes horší období nadále suverénně nejproduktivnějším českým obráncem. Nasbíral 47 bodů a poprvé v kariéře atakuje padesátibodovou hranici.

