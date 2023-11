Francouz předčasně ukončil sezonu, zranění bude léčit v Česku. Jsem ohromně zklamaný, řekl

Český brankář Pavel Francouz (33) vinou blíže nespecifikovaného zranění ve spodní části těla nenaskočil ani do jednoho zápasu právě probíhajícího ročníku NHL. A nic na tom nezmění ani následující měsíce, neboť gólman Colorada Avalanche oznámil, že aktuální sezonu předčasně ukončuje. "Jsem ohromně zklamaný," oznámil médiím vítěz Stanley Cupu z roku 2022.

"Jedná se o zranění ve spodní části těla. Dohodli jsme se s Coloradem, že to nebudeme blíže specifikovat," uvedl ve svém vyjádření Francouz a vzápětí dodal, že se bude léčit v rodné vlasti: "Colorado mě pustilo domů do České republiky, kde budu v blízkosti rodiny a kamarádů, což mi pomůže tuhle situaci zvládat. S Avalanche budeme dál v kontaktu. Vše budu konzultovat s klubovými doktory."

Plzeňského rodáka předčasný konec sezony pochopitelně mrzí. "Je to hodně frustrující situace. Z toho, že jsem out do konce sezony, jsem samozřejmě ohromně zklamaný. Na druhou stranu už nějakou zkušenost se zraněními z poslední doby mám, takže se snažím to brát sportovně," řekl Francouz.

Český brankář bude Avalanche, se kterými loni získal Stanley Cup, podporovat i na dálku. "Budu je samozřejmě sledovat. Klukům budu fandit, tým opět vypadá dobře poskládaný. Sezona začala hodně dobře, takže doufám, že v tom budou pokračovat. Moc bych jim přál úspěch," uzavřel smutnou zprávu extraligový šampion s Litvínovem.

V zámoří působí Francouz od roku 2018. Půjde již o jeho druhou sezonu z posledních čtyř, o níž přijde kvůli zdravotním potížím. Do ročníku 2020/21 nezasáhl kvůli operacím kyčle. V minulé sezoně sezoně po zisku Stanleyova poháru nastoupil do 16 utkání základní části, vychytal osm výher, v průměru inkasoval 2,61 branky na zápas a měl úspěšnost zákroků 91,5 procenta.