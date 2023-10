Týden v NHL: Smutný Barkov čeká na Gudase a hvězda, kterou ochranka nepoznala

Hokejová NHL se znovu rozjela a má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Fantasticky odstartoval do sezony Detroit, který v létě udělal několik změn v sestavě a zdá se, že je připraven se po sedmi sezonách vrátit do vyřazovací části. Úvodní zápas sezony sice prohrál, ale následně jich vyhrál pět v řadě a je nejlepší v NHL s třiceti góly.

I proto je pochopitelné, že nejproduktivnějším hráčem druhého hracího týdne se stal hráč Red Wings, konkrétně jde o kapitána mužstva Dylana Larkina. Američan ve čtyřech zápasech třikrát skóroval a přidal šest asistencí. Proti Ottawě a Pittsburghu zažil tříbodové večery a proti Pens se dokonce i popral.

Brankář týdne

Po vítězství ve Stanley Cupu v roce 2022 a následném nečekaném vypadnutí v prvním kole letos v dubnu by Colorado rádo znovu šlo v play off hodně daleko. Odstartovalo výtečně, po pěti zápasech neztratilo ani bod a výrazně mu pomohl také bulharský gólman Alexandar Georgiev. Ve třech zápasech dostal jen pět branek, proti Chicagu navíc udržel čisté konto, své čtrnácté v kariéře. Procentuální úspěšnost si udržel na 94 % a průměrně inkasoval jen 1,67 branky na zápas.

Čech týdne

Ani letos nebude pro nikoho snadné překonávat výkony Davida Pastrňáka. Bruins sice zatím nedávají tolik branek, jako v předchozím ročníku, ale zatím jenom vyhrávají. Hvězdný útočník naposledy přispěl dvěma góly a dvěma nahrávkami ve třech zápasech.

Průměrně hrál 18 minut a 24 vteřin a třináctkrát vystřelil. Skóroval v úvodních čtyřech zápasech sezony, více zápasů s gólem v řadě dal za klub na startu ročníku naposledy Dmitrij Kvartalnov před 31 lety. Série nicméně skončila v neděli proti Anaheimu.

Za zmínku stojí také výkony Filipa Chytila, který díky třem nahrávkám proti Seattlu poprvé v kariéře v jednom zápase bral tři body a hodně dobře si vedli také čtyřbodoví Martin Nečas a Tomáš Hertl (oba 1+3).

Highlight týdne

Šikovné ruce jsou rozhodně něčím, čím je ruský centr Jevgenij Kuzněcov dlouhodobě vyhlášený. Naposledy je předvedl proti Calgary, kdy po neskutečně pomalém nájezdu překonal brankáře Jacoba Markströma. Liga nájezd útočníka Washingtonu nadšeně promítala, ne každému byl ale po chuti.

Hodně kriticky se k němu vyjádřil například bývalý rozhodčí Tim Peel. "Když se před lety řešilo, že se zavedou nájezdy, rozhodně to nebylo kvůli něčemu jako je tohle. Je to výsměch hokeji. Až se o to příště pokusí, ten gólman, co bude v bráně, by mu měl urazit palici," napsal si na sociální síti X.

Statistika týdne

Nejvíc bodů v historii mezi obránci Bobby Orr nemá, a to ani zdaleka. Dokonce je v historickém bodování až na 11. místě, ale to je proto, že kvůli zraněním odehrál jen 657 utkání. I tak v nich získal neskutečných 915 bodů, tedy 1,39 na zápas a osmkrát byl zvolen nejlepším zadákem soutěže. To je několik důvodů, proč je považován za nejlepšího obránce historie.

Coloradská kometa Cale Makar mu teď jedno prvenství uzmula. Elitní ofenzivní zadák ve své páté sezoně dosáhl na 250 bodů, což stihl za 241 utkání. Rekord dosud držel právě Orr a činil o šest zápasů více.

Ze sociálních sítí

Pár let to byla tradice, po vyhraném utkání spolu před odchodem do šaten předvedli nějakou kulišárnu nebo si prostě plácli. Jenže Radko Gudas je z Floridy pryč, přestoupil do Anaheimu, a tak je na to kapitán Aleksander Barkov sám. Jeho český kamarád mu ale chybí, což ukázal v pondělí během výhry 4:3 nad New Jersey, kde na dálku na Gudase zavzpomínal. "Když to viděl, tak mi psal a říkal mi, že jsem nejlepší," řekl Barkov novinářům.

Fotografie týdne

Také ta je tentokrát ze sociálních sítí. Tyler Seguin je dvojkou draftu, vítězem Stanley Cupu, mistrem světa, v NHL odehrál 14 sezon a v těch posledních patřil mezi úplně nejlépe vydělávající hráče celé soutěže. Přesto ho ne všude znají, například ve Vegas musel ochrance stadionu ukázat na mobilu svou fotku v dresu Dallasu, aby byl vůbec vpuštěn dovnitř.

Pohled Ladislava Šmída

"Hokejisté Vegas odstartovali do nové sezony šesti výhrami, což je nový rekord NHL pro aktuálního vítěze Stanley Cupu. Přitom je běžné, že po vítězství přichází na startu spíš takové lehké trápení, ale tady to zatím nevypadá. Klub je perfektně poskládaný, všechny čtyři útočné formace jsou vynikající, šest kvalitních obránců a zatím žádné zranění. Umí hrát nepříjemný hokej a chodit pod hokejky.

Jestli obhájí Stanley Cup nevím, ale šance mají velké. Adin Hill chytá zatím velmi dobře, útočník a opora Jack Eichel vypadá na ledě ještě lépe než v předchozí sezoně. Má všechno co by měl první centr mít a je jednoznačně superstar celého týmu. Přijde mi, že všem chce ukázat, že patří mezi nejlepší centry celé soutěže."