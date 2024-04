Francouzův rozbor play off: Boston do sedmého zápasu, Colorado jezdí do Winnipegu nerado

Francouzův rozbor play off: Boston do sedmého zápasu, Colorado jezdí do Winnipegu nerado

Boje o Stanley Cup začnou už v noci na neděli. Úvodní bitvu svedou hráči Caroliny a New Yorku Islanders, hned po nich začne série Bostonu s Torontem, která má díky přítomnosti Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a Davida Kämpfa největší české zastoupení. Predikci letošní edice vyřazovacích bojů nejprestižnější hokejové ligy světa poskytl Livesport Zprávám bývalý brankář a vítěz slavné trofeje z roku 2022 Pavel Francouz.

Kromě soubojů Caroliny s Islanders a Bostonu s Torontem začnou o den později série Florida – Tampa Bay a New York Rangers – Washington, na západě pak Winnipeg - Colorado a Vancouver – Nashville. V noci na úterý odstartují boje mezi Dallasem s obhájci Stanleyova poháru z Las Vegas, poslední dvojici tvoří Edmonton s Los Angeles.

Série se hrají na čtyři vítězství, o všech postupujících bude jasno nejpozději v pondělí 6. května ráno. Na posily tak mohou vyčkávat účastníci mistrovství světa v Praze a Ostravě, které se uskuteční od 10. do 26. května.

Pavel Francouz je posledním Čechem, který zvedl nad hlavu Stanley Cup, poštěstilo se mu to na konci sezony 2021/22, kdy triumfovalo Colorado a on odchytal sedm zápasů v playoff. "Bylo to asi vyvrcholení mé kariéry. Tehdy se zranil můj parťák Darcy Kuemper a my byli jako jeden z favoritů. Sice tam byly nějaké strachy a pochybnosti, ale na mě to dýchlo a věděl jsem, že do toho momentu jsem směřoval celou svou kariéru a musím to právě v ten moment prodat. Vyšlo to doslova pohádkově," vzpomínal na nejemotivnější úspěch v den, kdy oznámil konec kariéry.

Následně také bývalý český brankář okomentoval expertním pohledem úvodní kolo letošního ročníku play off NHL.

Rangers: Filip Chytil (zranění) / Washington: nikdo

"Mí favorité jsou Rangers, vyhráli základní část, mají výborně poskládaný tým i vynikajícího gólmana. Capitals sice docela nedávno vyhráli Stanley Cup a mají zkušenosti z play off, ale jejich tým stárne a předpokládám, že Rangers je přejedou. Filip Chytil? Byl by posilou, kdyby se vrátil, je výborný pro tým hlavně pro černou práci. Ale kádr Rangers je tak široký, že ho budou schopni nahradit."

Carolina: Martin Nečas / Islanders: nikdo

"Bude to zajímavé, protože Islanders po tom, co k týmu přišel jako kouč Patrick Roy, udělali velký progres. V závěru základní části, tuším, vyhráli osm z devíti zápasů, takže jsou na vzestupu. Ale Carolina díky zkušenostem z minulých sezon, kdy chodila pravidelně docela daleko, se svým silným týmem postoupí dál."

Česká stopa: nikdo

"To bude super série! Opakuje se předloňský souboj. Jen si myslím, že tentokrát by měla postoupit Florida. Ale těžko se to predikuje. Tampa má silné a zkušené mužstsvo a myslím, že se to může natáhnout klidně až do sedmého zápasu. Každopádně Panthers mají výbornou sezonu a přes první kolo by měli projít."

Boston: David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Lauko / Toronto: David Kämpf

"Je těžké vybrat někoho z těchto dvou týmů. Na první pohled jsou oba hodně ofenzivní, takže by to mohla být hezká série. I tady tuším, že by to mohl rozhodnout až sedmý zápas. Osobně bych zrovna v téhle sezoně preferoval Toronto, aby mohli Pastrňák a Zacha přijet na mistrovství světa a viděli je čeští fanoušci."

Dallas: Radek Faksa / Vegas: Tomáš Hertl, Jiří Patera

"Stars mají za sebou výbornou sezonu, vyhráli divizi. Ale Vegas obhajují Stanley Cup a moc změn u nich od loňska neproběhlo. Takže to bude těžký souboj pro oba a určitě se na tenhle duel zaměří i trenéři českého národního týmu. Ať už by přijel Faksa nebo Hertl, v obou případech by to byla obrovská posila pro mistrovství světa."

Vancouver: Filip Hronek / Nashville: nikdo

"Canucks udělali v posledních sezonách velký progres, letos byli také přesvědčiví a měli by přes Nashville přejít dál. Jediné, co zatím Vancouveru chybí, je nějaká pořádná zkušenost z play off. Nashville určitě může překvapit, měli výborný únor a březen, díky čemuž se dostali do play off. Ale rozhodně favorizuji Vancouver."

Edmonton: nikdo / LA Kings: David Rittich

"Loni spolu hráli a postoupili Oilers. A jak to dopadne letos, těžko říct. Když jsem sledoval poslední zápasy Edmontonu, tak mi nepřišli úplně v topu. Ale všichni víme, na čem to tam stojí. Pokud se Draisaitl s McDavidem zblázní, jako to umí i v play off, tak by měli jít dál. Ale bude záležet i na tom, jak budou chytat gólmani, protože tam bývá u Oilers dlouhodobě největší slabina."

Česká stopa: nikdo

"Bude to těžká série pro Colorado, ani vzájemná bilance s Winnipegem není pro Avalanche bůhvíjaká. Také si pamatuji z posledních sezon, že do Winnipegu jsme nejezdili rádi. Hraje se tam těžko. Na druhou stranu si myslím, že to bude hlavně o tom, jak zahraje první lajna okolo MacKinnona a jak strhne zbytek týmu. Věřím, že postoupí Colorado."