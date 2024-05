Green byl v NHL jmenován novým trenérem Ottawy, Bannister potvrzen jako hlavní kouč St.Louis

Novým trenérem hokejistů Ottawy byl jmenován Travis Green (53). Senators s ním podepsali smlouvu na čtyři roky, informoval o tom web kanadského celku. St. Louis i nadále povede Drew Bannister (50), vedení Blues dnes na klubových internetových stránkách oznámilo, že původně s pouze dočasným koučem podepsalo dvouletou smlouvu.

Green nahradil Jacquese Martina, jenž jako dočasný trenér vedl Ottawu od poloviny prosince místo odvolaného D. J. Smitha. Senators zakončili základní část na sedmém místě Atlantické divize a posedmé za sebou nepostoupili do play off.

Mistr světa z roku 1997 Green uzavřel sezonu jako dočasný trenér New Jersey, do play off ale Devils také nedovedl. V NHL, kde strávil 14 sezon i jako hráč, trénoval v letech 2017 až 2022 ještě Vancouver. S Canucks se do vyřazovací části podíval jednou.

Bannister potvrzen jako hlavní trenér

Padesátiletý Bannister se týmu ujal v polovině prosince, kdy nahradil odvolaného Craiga Berubeho. Zaznamenal s mužstvem 30 výher a 24 porážek, do play off ale vítěze Stanleyova poháru z roku 2019 nedovedl. Ve vyřazovací části chybějí Blues podruhé za sebou.

Bývalý obránce Bannister před příchodem do St. Louis vedl Springfield a San Antonio v AHL. Jako hráč strávil šest sezon v NHL, během nichž působil v Tampě, Edmontonu, Anaheimu a New York Rangers. Hrál také ve Finsku, KHL nebo Německu.