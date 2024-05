Reprezentačního navrátilce Mrázka potěšila česká obrana. Při gólu mě to mohlo trefit, řekl

Po více než dvou týdnech nastoupil do zápasu brankář Petr Mrázek. V dresu hokejové reprezentace předvedl v souboji se Švédy více než spolehlivý výkon, pouze jedinkrát inkasoval, k úspěšnému výsledku to však týmu nepomohlo a prohrál 0:2. A jak opora Chicaga zdůraznila v rozhovoru s novináři, právě to, jak si vedl celý tým, je nejdůležitější.

"Jeden inkasovaný gól je sice pěkný, ale myslím, že jsme mohli vyhrát. A to je to, co se počítá. Říkal jsem to už několikrát: bych bych radši, kdybychom dostali čtyři góly a vyhráli 5:4. Byli bychom spokojenější. Každopádně pro mě to byl zápas po dvou týdnech, tak jsem se těšil. Začátek byl těžký, soupeř měl pár dobrých šancí, tak jsem se dostal do hry," uvedl Mrázek, jenž odchytal poslední zápas v NHL v polovině dubna.

Nebyl pod velkou palbou Seveřanů, v první třetině se však zaskvěl, když vychytal v úniku Isaca Lundeströma. "I to mi samozřejmě pomohlo. Takový začátek je pro člověka důležitý, když nebyl týden dva v zápasovém tempu. Byl jsem rád, že jsem puky zkraje zápasu viděl, dostalo mě to do hry," pochvaloval si ostravský rodák.

Inkasovaný gól z úvodu třetí části, kdy ho přesnou ranou do horního růžku propálil v zakončení dvou na jednoho Linus Johansson, si vyčítal. "Myslím, že jsem trošku couval do brány. Je to něco, na čem jsem pracoval dlouho v Chicagu. Čekal jsem nahrávku, pak jeden z beků skočil a už jsem neměl čas zastavit a posunout se přímo do střely, takže jsem mu to trošku otevřel. Trefil to dobře, ale myslím, že kdybych byl trochu agresivnější a zůstal nahoře, mohlo mě to i trefit," přemítal.

Trestuhodné však bylo, že šlo o situaci, kterou trenérský štáb rozebíral s hráči během přípravy u videa. "Ano, bavili jsme se o tom jak před zápasem, tak potom i po první a druhé třetině, že právě z toho jsou nebezpeční," potvrdil Mrázek. Švédové nakonec uspěli i přesto, že vyslali jen 12 střel. "Víme, jaký hokej hrají. Výborně do obrany a čekali na naše chyby. V tom si to zasloužili."

Že by ale vychladl, nehrozilo. "Bylo mi od začátku hodně teplo, hodně jsem toho vypotil. Myslím, že je velkým pozitivem, co jsme předvedli v obraně. Komunikace s obránci byla super, rozehrával jsem jim puky za bránou, dokázali jsme se takhle dostávat z pásma, to mě udrželo v tempu hodně," uvedl Mrázek.

Od kouče Radima Rulíka si vysloužil pochvalu nejen za výkon, ale i za to, jak se snažil pomoci spoluhráčům rozehrávkou. "Je tady větší led, takže člověk na to má více času. Je to něco vcelku běžného v NHL. Myslím, že dokážu hrát s pukem, ale zase nejsem ten typ, který by riskoval nahrávky středem a podobně. Určitě je to něco, co bychom mohli využít, ještě se o tom budeme bavit. Myslím, že s tím nebude žádný problém."