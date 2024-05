Všichni hrají, jak nejlépe umí, říká Červenka. Po utkání se Švédy ho mrzely nevyužité šance

Poprvé v sezoně čeští hokejisté neskórovali a po čtvrteční porážce 1:4 s Finskem podlehli na brněnských Betano Hockey Games Švédsku 0:2. Pod koučem Radimem Rulíkem (58) tak poprvé po 10 duelech vyšli gólové naprázdno. To se jim naposledy stalo loni v květnu ve čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere pod bývalým trenérem Karim Jalonenem (64) při porážce s Američany 0:3. Útočník Roman Červenka (38) v rozhovoru s novináři litoval, že českým tým nevyužil šance, ale byl rád za dobrou prověrku před šampionátem v Praze.

"Byl to pro nás určitě dobrý test. Samozřejmě výsledek je, jaký je. Škoda, že jsme nevyužili nějaké šance. Nebyl to ale špatně odehraný zápas," řekl s tím, že stál hodně sil. "Každý zápas je náročný. Je to samozřejmě podmínkami, je strašné horko a led je špatný, ale samozřejmě pro oba týmy stejný. Neříkám to vůbec jako nějakou výmluvu, ale kvůli tomu je zápas náročnější," dodal.

Češi dali za dva zápasy jediný gól. "Jsou to vyrovnané zápasy, oba týmy se snaží hrát dobře do defenzivy. Švédi měli něco ze začátku, pak si myslím, že jsme je taky do moc šancí nepouštěli, až na tu situaci dva na jednoho a z toho dali gól. Asi to bohužel bylo o prvním gólu," vrátil se Červenka k brance Linuse Johanssona ze 42. minuty.

Statistiky utkání. Livesport

Nastoupil opět ve formaci s Ondřejem Kašem a Michaelem Špačkem jako minulý pátek v Trenčíně při výhře nad Slováky (4:2). O den později v Bratislavě (4:1) hrál také se Špačkem a Filipem Chlapíkem. "Snažili jsme se držet na puku, ale Švédi hrajou dobře do obrany. Je hodně soubojů dole na mantinelech, je potřeba to co nejdřív přehrát nebo zahrát nahoru na beky, kteří jsou volní a jít do brány," popsal Červenka.

V kádru bojuje 32 hráčů v poli o místa na šampionátu, na soupisce jich může být jen 22. Červenka si myslí, že svázaný nervozitou nikdo není. "Myslím si, že se všichni snaží makat nebo hrát nejlíp, jak můžou. Odevzdat maximum," podotkl.

Věří, že v neděli proti Švýcarsku se Češi konečně střelecky prosadí, i když očekává podobně tuhou bitvu. "Žádná otevřená partie. Je to o tom dostávat puky na bránu a být víc kolem ní. Před brankářem a druhý hráč na dorážku. Když se dostaneme do nějaké vyloženější šance, tak je potřeba zachovat klid a mít sílu v zakončení," řekla opora Rapperswilu.

Zatím netuší, jestli v neděli nastoupí. "Švýcarsko znám, ale není to nic speciálního. Těším se na každý zápas v nároďáku a uvidíme, jaká bude sestava," dodal Červenka po svém 197. zápase v národním týmu. Hranici 200 utkání v samostatné české reprezentaci překonali jen útočník David Výborný (219) a obránce Petr Čáslava (201). V součtu s federální érou se může stát 20. hráčem, který na ni dosáhne.