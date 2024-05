Švédové udělili Čechům lekci z produktivity, o jejich výhře rozhodl gól Johanssona

Čeští hokejisté neuspěli v předposledním testu před blížícím se světovým šampionátem, když ve druhém utkání v rámci brněnských Betano Hockey Games prohráli se Švédskem 0:2. Rozhodující branku vstřelil v úvodu třetí třetiny Linus Johansson (31). Poslední přípravný zápas čeká svěřence Radima Rulíka (58) v neděli proti Švýcarsku.

Proti Švédsku nastoupili Češi v brance s Petrem Mrázkem z Chicaga, oproti čtvrtečnímu utkání s Finskem se do sestavy dostali pardubičtí obránci Libor Hájek a Jan Košťálek i Tomáš Kundrátek z mistrovského Třince.

První zákrok zápasu musel vytáhnout Mrázek, když ve druhé minutě kryl střelu Victora Olofssona. Ten pálil z mezikruží, jeho rána ale českému brankáři příliš starostí nenadělala. V rychlém sledu se pak fanoušci dočkali dvou velkých šancí, nejprve ovšem přečíslení tři na dva nedokázal využít Filip Chlapík a na druhé straně si se samostatným únikem neporadil Isac Lundeström, který se pokusil propasírovat puk pod Mrázkovy betony.

Ofenzivní snahy Švédů tím ale neustaly. Po buly se ke kotouči dostal Lukas Vejdemo, jenž už byl dokonce za zády gólmana Chicaga, na poslední chvíli mu ale střelu obranným zákrokem ztížil Libor Zábranský. Ta tak skončila těsně vedle levé tyčky.

Nejslibnější českou šanci úvodního dějství nezužitkoval v polovině první třetiny Roman Červenka, který se dostal za švédské obránce, jeho bekhendovou ránu z těsné blízkosti ale Filip Gustavsson bez větších potíží pokryl. Ke gólu Čechům nepomohla ani dvouminutová početní výhoda, kterou jim svým vyloučením nabídl v závěru Vejdemo.

Necelých pět minut po přestávce zkusil zakončit Matěj Stránský, který se snažil obkroužit brankoviště až do palebné pozice, puk se po jeho střele ale jen svezl po Gustavssonově levém betonu. Na druhé straně ledové plochy vyzkoušel Mrázkovu ostražitost Alexander Holtz. Následná pasáž sice byla ryze v režii českých hokejistů, kteří svého soupeře uzamkli v obranné třetině, změny ve skóre se ale nedočkali.

A to platilo i po pohotovém pokusu Michaela Špačka z úvodu čtvrté desetiminutovky. Gustavsson totiž včas ucpal skulinu mezi vyrážečkou a svým tělem. Do poslední velké příležitosti druhé třetiny se prostřednictvím přihrávky z hlouby vlastní obranné třetiny drali Švédové, obětavým skokem a zásahem hole jejich plány ovšem překazil Chlapík.

Do posledního dějství vstoupili aktivněji Češi, jenže do přečíslení dva na jednoho se vzápětí dostali Švédové a Linus Johansson vyřešil celou situaci s přehledem. Přes ležícího Košťálka poslal kotouč přesnou ranou do protilehlého horního rohu branky a nedal šanci zasáhnout ani Mrázkovi. Rulíkovi svěřenci se z inkasovaného gólu rychle vzpamatovali, útočné akce jim ale hatily drobné nepřesnosti v souhře.

Zhruba šest minut před koncem se pokusil český tlak proměnit v gól Jáchym Kondelík, ale ani on nedokázal z bezprostřední blízkosti překvapit Gustavssona. Šanci na vyrovnání dal poté domácímu výběru ještě střelec úvodní branky, který obdržel trest na dvě minuty za hákování.

Trenérský štáb vedený trenérem Rulíkem se navíc rozhodl odvolat z brankoviště Mrázka a vsadil vše na ofenzivu. Tato snaha ovšem vedla pouze ke gólů Švédů, za něž se v předposlední minutě do prázdné branky trefil Patrik Nemeth, a Češi tak vůbec poprvé pod vedením současného kouče vyšli v utkání gólově naprázdno.

Poslední duel na brněnském turnaji a zároveň generálka pro šampionát čeká Rulíkův výběr v neděli od 16:00 proti Švýcarsku, s nímž se utkají o třetí místo. Do MS vstoupí Češi v pátek v O2 areně proti Finsku od 20:20.