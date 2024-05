Rulík i přes prohru chválil: Byl to lepší výkon než proti Finům, věřím, že góly přijdou

Trenér Radim Rulík (58) přes další porážku na Českých hrách v Brně pochválil svůj tým za zlepšený herní projev oproti čtvrtečnímu vystoupení proti Finsku. V rozhovoru s novináři po prohře se Švédskem 0:2 vyzdvihl výkon brankáře Petra Mrázka (32), mrzel ho ale inkasovaný gól ze situace, na kterou hráče upozorňoval. Zkušený kouč věří, že brzy přijdou i góly na straně jeho výběru.

"Byl to lepší výkon než s Finskem, což jsme samozřejmě chtěli, abychom se posunuli. Na začátku zápasu, prvních deset minut, nás opravdu podržel Mrázek, který chytil šance Švédů. Tam nám nešly nohy, nevím, jestli to bylo způsobené ceremoniálem před utkáním. Pro oba týmy je stejný, ale začátek jsme nezachytili my, Švédové byli lepší; měli lepší start na kotouč, lepší pohyb, z toho si vytvořili šance," hodnotil zápas Rulík.

Zhruba od 10. minuty se podle jeho názoru poměr sil na ledě vyrovnal. "Pak už jsme jim toho moc nepovolili. Kluci dnes opravdu bojovali, nechali tam hodně sil, odvedli bojovný výkon, snažili se, šli za tím, aby zápas dneska dopadl dobře pro nás. Věděli jsme, že se Švédové budou snažit o brejky a jeden se jim podařil, to jde na náš vrub, ale výkon byl opravdu bojovný."

Gól Linuse Johanssona zkraje třetí třetiny se ukázal jako rozhodující. Právě na takové brejky přitom trenéři hráče upozorňovali. "Situace, o které jsme věděli, že ji Švédové hrají, tak přišla. Odskočil nám centr, přečíslil to a dali z této brejkové situace gól," popsal trenér.

"Když jsme byli u nich, byli přehuštění a prostor prostě nebyl, moc se to k nám neodrazilo, a vždycky, když se to odrazilo k nim, tak letěli do protiútoku. Z toho byla nebezpečná situace už v závěru druhé třetiny. Věděli jsme, že se o brejky budou snažit a jeden se jim podařil, to jde na náš vrub," doplnil.

Češi Švédy trojnásobně přestříleli, zkušený kouč bere zatím s nadhledem, že se to nepromítlo do skóre: "Teď je to náš zájem, abychom udrželi dobrou atmosféru v týmu, aby hráči neměli hlavy dole. Pořád je to příprava. Nechci to nějak zlehčovat, ale každopádně když půjdeme touto cestou a bude se takhle pracovat, tak si myslím, že branky přijdou. Samozřejmě není potěšující, když dáme jeden gól za 120 minut hry. Myslím si však, že v tuto chvíli je potřeba hlavně trpělivosti a píle."

Znovu ocenil Mrázkův výkon a také jeho protějšku Filipa Gustavssona. "Jak byl na naší straně vynikající gólman, který měl skvělou rozehrávku, to musím vyzdvihnout, tak na jejich straně byl také extratřída gólman. Nebylo to jednoduché. Proto bylo skóre 1:0, pak jsme šli do rizika, chtěli jsme si vyzkoušet i power play, ale nebyli jsme nebezpeční," konstatoval.

"Nevím, jestli bude něco pravdy na tom, co kluci říkali, že už nebyl kvalitní led tady v teple, neklouzal, bohužel jsme si to nedali na volej a nevyhověli jsme si. V šest na čtyři jsme měli mít lepší zakončení, na to se vůbec nevymlouvám, ale bohužel... Chtěli jsme, ještě jsme to mohli překlopit a bojovat o vítězství, ale nepodařilo se. Jdeme si za tím, chceme góly, ale bohužel. Od minulého zápasu jsme se zlepšili a budeme pracovat na dalším zlepšení," ujistil Rulík.

Nejbližší program národního týmu. Livesport

Původně zvažoval po utkání oznámit další škrty v kádru, na to nedošlo. "Sedneme si teď, budeme o tom diskutovat dlouho. Pokud se rozhodneme, že někoho zítra do utkání se Švýcary nepoužijeme a nebudeme s ním počítat, tak buď to oznámíme ještě dnes, nebo zítra ráno. Uvidíme," uvedl Rulík.

Sestavu pro nedělní duel hodně obmění. "Dnes hodně hráčů nehrálo, zítra budou hrát. Bude jiný tým. Očekávám, že proti Švýcarsku to bude podobné jako proti skandinávským soupeřům. Švýcaři mají taky kvalitní tým, dnes nenechali hrát hráče, kteří přijeli z NHL, zítra je hrát nechají," tušil.