Jágr zpět v Pittsburghu: Dres české legendy zamířil pod strop haly

Jaromír Jágr se stal čtvrtým českým hokejistou, kterého v NHL některý klub ocenil vyřazením jeho čísla z užívání a vyvěšením dresu pod strop haly. Čerstvě dvaapadesátiletou a stále hrající legendu tímto způsobem poctil Pittsburgh, kde Jágr číslo 68 proslavil během nejúspěšnějšího období zámořské kariéry, před utkáním proti Los Angeles. Na ledě nechyběli bývalí spoluhráči Jiří Šlégr či Robert Lang a legendy jako Ron Francis a Mario Lemieux.

"Jsem poctěn, že vedení Pittsburghu se rozhodlo, že můj dres s číslem 68 bude vyvěšen pod strop. Moje spojení s Pittsburghem začalo před mnoha lety, snil jsem, že si zahraju s Mariem Lemieuxem, a to se v roce 1990 skutečně stalo," vzpomínal během ceremoniálu.

"Děkuji všem z Pittsburghu, kteří mi umožnili mít tak krásnou kariéru. Od prvního do posledního dne u Penguins jsem se díky vám všem měl v klubu nádherně. Bylo to krásných 11 let, asi nejlepší roky mého života a jsem pyšný, že můžu toto město nazývat mým druhým domovem," řekl a poděkoval všem spoluhráčům a fanouškům.

Jágr se zařadil po bok brankáře Dominika Haška a útočníků Milana Hejduka a Patrika Eliáše. Haška (číslo 39) v roce 2015 takto ocenilo Buffalo, od roku 2018 visí u stropu hal čísla Hejduka (23) v Coloradu a Eliáše (26) v New Jersey.

Před ceremoniálem Jágr na tiskové konferenci uvedl, že se nechce nechat strhnout emocemi. Při více než třičtvrtěhodinovém programu ale bylo znát, že i za každé situace vtipkujícího hokejistu dojetí zasáhlo.

Přímo na ledě stál Jágr s více než třiceti spoluhráči z dob působení v dresu Penguins i se svými nejbližšími, maminkou Annou a přítelkyní Dominikou.

Jágrův gól do sítě Bostonu. nhl.com

Klub v několika videích zavzpomínal na Jágrovy složité začátky v zámoří i na jeho památné góly v dresu s tučňákem na prsou. Kladenský rodák ve svém projevu poděkoval důležitým lidem ve svém životě i kariéře včetně spoluhráčů Jiřího Šlégra, Jiřího Hrdiny, Martina Straky a Roberta Langa. Pak již přišla na řadu nejdůležitější chvíle ceremoniálu - vyvěšení ikonické osmašedesátky.

Když dres jako teprve třetí v klubové historii stoupal pod strop zaplněné arény, bezmála dvacet tisíc diváků skandovalo Jágrovo jméno.

Pittsburgh českého křídelníka draftoval v roce 1990 jako pátého hráče v pořadí a Jágr se téměř okamžitě stal jednou z nejvýraznějších tváří klubu. Společně s Mariem Lemieuxem vytvořil nejúdernější dvojici NHL a v letech 1991 a 1992 pomohl pensylvánskému klubu k jeho prvním dvěma Stanley Cupům.

V kádru Penguins vydržel jedenáct sezon, během kterých nasbíral 1079 bodů. Mezi roky 1990 a 2001 byl nejproduktivnějším hráčem ligy, když nasbíral o 65 bodů víc než druhý nejúspěšnější hráč v tomto období Joe Sakic (1014). V posledních třech sezonách v černožlutém dresu dokonce nosil kapitánské céčko.

Odchod k rivalovi

Fanoušci Pittsburghu i přes všechny úspěchy v jednu chvíli nemohli Jágrovi přijít na jméno. V roce 2011 se totiž český útočník po třech sezonách v ruském Omsku vrátil do NHL, místo do Pittsburghu však zamířil do kádru úhlavního rivala Philadelphie.

"Možná to byla chyba, že jsem se nevrátil sem. Možná by teď ta oslava byla větší. V tu chvíli jsem ale myslel víc na sebe a na to, kde budu mít větší prostor," řekl útočník, jenž v NHL nastupoval také za Washington, New York Rangers, Dallas, Boston, New Jersey, Floridu a Calgary.

Kariéru v NHL Jágr ukončil s výjimečnými statistikami. V 1733 zápasech základní části nasázel 766 gólů, zaznamenal 1155 asistencí a s 1921 body je po Waynu Gretzkym druhým nejproduktivnějším hráčem v historii soutěže.

Na jeho čísla se z uctivé vzdálenosti dívá i nejvýraznější osobnost současných Penguins Sidney Crosby, jenž si s Jágrem v sobotu zatrénoval. "V jeho podání hokej stále vypadá snadně. Ruce má pořád vynikající," vysekl stále hrajícímu majiteli kladenských Rytířů poklonu trojnásobný vítěz Stanley Cupu, jenž v NHL zatím nasbíral o 365 bodů méně.