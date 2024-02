Jágrův večer v Pittsburghu překazilo Los Angeles. Vejmelka neodvrátil devátou porážku v řadě

Byl to slavnostní moment. Dres legendárního Jaromíra Jágra (52) s číslem 68 vystoupal ke stropu pittsburské haly, oslava v podobě vítězství domácího týmu se však nekonala. Penguins totiž nestačili na Los Angeles a před vlastními fanoušky padli podruhé v řadě. Příliš důvodů k úsměvu neměl po večerním duelu NHL ani Karel Vejmelka (27). Brankář Arizony sice předvedl 33 úspěšných zákroků, Coyotes však padli na ledě Colorada 3:4 a utrpěli devátou porážku v řadě. V utkání pod širým nebem zvítězili před téměř 80 tisíci diváky New York Rangers, kteří zdolali v městském derby Islanders 6:5 v prodloužení.

Jágr absolvoval dokonce s hráči Pittsburghu předzápasové rozbruslení s kapitánským céčkem na hrudi a poté sledoval duel v obleku. "Vždy je výjimečné, když se vyvěšuje dres a u Jaromíra obzvláště. Je to hokejová legenda," uvedl domácí lídr Sidney Crosby. "Zásadní pro nás bylo, aby si odnesl co největší možný zážitek. Ukázali jsme mu, co pro nás znamenal nejlépe, jak jsme uměli. Všichni jsme ohromně poctěni, že jsme toho mohli být součástí," doplnil Crosby, který v závěru první třetiny otevřel skóre.

Penguins drželi těsný náskok až do 54. minuty. Závěr speciálního večera si podmanil Adrian Kempe, který dvěma trefami překlopil výhru na stranu Los Angeles. Hostující útočník rozhodl v čase 56:60 gólem v oslabení. "Zůstali jsme trpěliví, bojovali jeden za druhého a byli jsme na konci odměněni. Byl to vyrovnaný zápas, ale opět jsme hráli solidně," řekl Kempe. Jeho spoluhráč David Rittich, který o den dříve vychytal výhru v Bostonu, plnil roli náhradního brankáře.

Arizona inkasovala jako první, ale po úvodní třetině vedla 2:1 a v polovině utkání 3:2. Ve 31. minutě vyrovnal na 3:3 z dorážky Nathan MacKinnon, který bodoval i ve 26. domácím utkání sezony. Jeho gól platil i po trenérské výzvě kvůli nedovolnému bránění brankáři. Zápas rozhodl v 54. minutě Devon Toews střelou zpoza mezikruží.

"Je to extrémně frustrující, protože moc chceme vyhrát," uvedl trenér Arizony Andre Tourigny. "Na hráče jsem ale hrdý. Bojovali, hráli s nasazením. Dobře odpověděli na první inkasovaný gól. V naší hře se vyskytlo hodně dobrých věcí. Ale procházíme si obdobím, kdy se vždy najde nějaký špatný odraz nebo něco podobného, a to rozhodne," povzdechl si.

Vejmelka dosáhl poslední výhry koncem prosince právě proti Coloradu. Poté si připsal porážku ve všech sedmi zápasech, do nichž nastoupil od začátku.

Zápas pod širým nebem se hrál na MetLife Stadium, který sdílejí v NFL newyorské týmy Giants a Jets, a sledovalo jej 79 690 diváků. Dlouho měli navrch Islanders, kteří vedli na začátku druhé třetiny 4:1 a ještě v 56. minutě 5:3. Na obratu se podíleli třemi body Vincent Trocheck (2+1) a Artěmij Panarin, který po dvou přihrávkách v základní hrací době rozhodl prodloužení už po deseti sekundách.

"Ani si gól moc nevybavuju, protože mě zaplavily silné emoce. Musel jsem zadržovat slzy. Atmosféra byla úžasná," uvedl Panarin.

