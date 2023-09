Jak NHL objevuje svět. Dnes Austrálie, dříve i Portoriko, Severní Irsko nebo Kyjev

Hokejová NHL objevuje nový trh. Vůbec poprvé v historii se týmy z prestižní zámořské soutěže objeví na jižní polokouli. Dva zápasy Global Series bude hostit Rod Laver Aréna v australském Melbourne, která je díky grandslamovému klání známá spíše tenisovým fanouškům. V minulosti se ale hrálo třeba v Kyjevě, Belgii, Portoriku či Severním Irsku.

Doby, kdy NHL byla výhradně kanadsko-americkou záležitostí, jsou dávno pryč. Původní týmy Super Six sice v lize zůstaly, ale postupem doby je začaly zastiňovat nové a úspěšné lokality. A čím víc se zámořská hokejová soutěž rozšiřovala, tím více se také chtěla ukazovat světu.

Čeští fanoušci jistě vzpomenou na dvě představení Calgary Flames v Praze, jen pár týdnů před sametovou revolucí v roce 1989, kde si vůbec poprvé proti týmu NHL zahrál v dresu Československa i Jaromír Jágr. Od té doby se na českém území odehrálo hned sedm oficiálních utkání NHL a další dva přípravné.

Poprvé už před válkou

Věhlasné kluby ale podnikaly výlety do Evropy už daleko dříve. Na vůbec první cestu mimo Ameriku vyrazily týmy Detroitu Red Wings a Montrealu Canadiens už v roce 1938, aby ve Velké Británii a Francii odehrály devítizápasovou exhibiční sérii. Další nesmírně náročnou evropskou 23 zápasů dlouhou túru pak měli na svědomí New York Rangers a Boston Bruins v roce 1959. Hrálo se v Anglii, Švýcarsku, Francii, Belgii, Německu a Rakousku.

V sedmdesátých letech následovalo několik sérií, kdy do zámoří jezdily české a sovětské kluby. Ty zámořské zase zkusily zaujmout v Japonsku. Mimochodem, právě v zemi vycházejícího slunce se v roce 1997 hrály vůbec první oficiální zápasy ligy. Země vycházejícího slunce se chystala na pořádání zimních olympijských her v Naganu a jednou z propagačních akcí se stalo dvojutkání Mighty Ducks of Anaheim a Vancouveru Canucks v Tokiu. Jednalo se o návrat klubů NHL do Japonska po 21 letech a střet celků ze západu amerického kontinentu otevíral sezonu.

Zpět ale k počátkům: Novodobá tradice cest týmů NHL do Evropy vznikla v roce 1980, kdy se pod patronací švédského listu Dagens Nyheter vydaly do Stockholmu celky Washington Capitals a Minnesota North Stars, o rok později i New York Rangers. V 90. letech a s příchodem 21. století už výpravy NHL do Evropy přestaly být vzácné. Mezi města, kde se představil klub slavné ligy se tak vedle Prahy zapsal i Liberec, a to díky přátelskému utkání tamních Bílých Tygrů s Bostonem Bruins (v říjnu roku 2010), při kterém Petru Nedvědovi vyvěsil domácí klub ke stropu dres.

Kde byste NHL nečekali

Mezi nejzajímavější destinace, kde se představily týmy NHL, se dají počítat japonská Saitama nebo Peking, Šen-čen a Šanghaj v Číně. Na seznamu měst, kam v rámci propagačních turné slavné kluby zavítaly, naleznete ale i další zdánlivě nehokejová místa.

Antverpy, Belgie, 1959

Zatímco v březnu roku 1959 žilo Československo hokejovým šampionátem, který pořádala Praha, Ostrava i Bratislava, vyrazily o dva měsíce později týmy New Yorku Rangers a Bostonu Bruins na turné po zemích západní Evropy. Jednou ze scén se stal i sportovní palác v Antverpách, i když byl hokej v Belgii už dávno na ústupu. Zejména Rangers měli problémy dát dohromady dostatek hráčů a ve výpravě chyběl tehdy hvězdný Andy Bathgate, jehož žena právě porodila. A tak Jezdci vyztužili sestavu i o hosty, mezi nimiž byl Pierre Pilote či jistý Bobby Hull, tehdy ještě nepříliš známý forvard Chicaga Blackhawks.

Sapporo a Tokio, Japonsko, 1976

Čtyři roky poté, co Sapporo uspořádalo zimní olympiádu, dočkalo se návštěvy ze slavné NHL. Posezonní čtyřzápasovou exhibici zařídily celky Kansas City Scouts a Washington Capitals. Co naplat, že to byly dva nejnovější a zároveň nejhorší týmy ligy. NHL je jednoduše obětovala, protože věděla, že nepostoupí do play off. Pro Scouts, kteří na konci sezony prohráli 27 zápasů v řadě, byla cesta do Japonska rozlučkou, v NHL vydržel tým z Kanasasu jen dvě sezony. A právě v Tokiu odehrál své vůbec poslední utkání. Slavně vyhrál 4:2 a hráči dostali na rozloučenou hodinky.

Kyjev, Sovětský svaz (Ukrajina), 1989 i 1990

Po pádu “železné opony” už nebyla tabu pro týmy NHL návštěva východního bloku. Pověstná Friendship Tour v roce 1989 nasměrovala do Československa, Švédska a Sovětského svazu týmy Calgary a Washingtonu, o rok později i Minnesotu. A právě North Stars si v Kyjevě uřízli solidní ostudu, když s tamním Sokolem prohráli 0:5. Pamětníkem onoho duelu je třeba Čech František Musil. Na straně ukrajinského týmu zářili Alexej Žitnik nebo Dmitrij Christič, kteří se i díky tomuto zápasu dostali na draft NHL a následně udělali v zámoří krásné kariéry.

San Juan, Portoriko, 2006

Na karibském ostrově znali fajnšmekři led spíše jako indicii, která chladila lahodný rum. Před rokem 2004 neexistovala v zemi žádná ledová plocha. Díky snaze nadšenců se ale podařilo vybudovat kluziště v přímořské Aguadille skoro přímo na pláži a i díky tomu byla země přijata mezi členské státy IIHF. O dva roky později už to byla velká hokejová šou. Do arény s názvem Jose Miguel Agrelot Coliseum, která sloužila spíše koncertům či zápasům basketbalu, dorazily týmy Floridy a New Yorku Rangers. Halu se ale vyprodat nepodařilo.

Belfast, Severní Irsko, 2010

Tři dny předtím, než se hokejisté Bostonu Bruins představili v Liberci, zastavili se na prvním utkání evropského turné s názvem NHL Premiere v Belfastu. Tamní tým Giants byl jedním ze špičkových týmů Velké Británie a půl roku před slavným zápasem prohrál finále tamní EIHL s Cardiffem. Bruins po gólu Jada Galbraitha prohrávali, nakonec ale otočili na 1:5, když jednu z branek dával i Zdeno Chára. Hrdinou zápasu se stal ale hlavně gólman domácích Stephen Murphy, který zastavil 40 střel. "Po první třetině to sice mohlo klidně být 0:5, ale byl to večer snů," děkoval za zážitek." Giants možná litovali, že už do zápasu nemohl zasáhnout někdejší hráč Belfastu Theoren Fleury, který rok předtím ukončil kariéru.

Melbourne, Austrálie, 2023

Novinka a velká věc, poprvé v Oceánii. Hráči Los Angeles Kings a Arizony Coyotes vyrazili na druhý konec světa s předstihem a pojali trip jako dovolenou, přípravu i tmelení party na novou sezonu. Hrál se golf i tenis a v sobotu a v neděli ráno se oba týmy střetnou na ledě Rod Laver arény. Tenisový svatostánek se promění a bude se v něm hrát hokej.