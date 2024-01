Jiříček se po návratu na farmu opřel do Columbusu: Hrál jsem dobrý hokej, jsem hráčem NHL

Ačkoliv už to začínalo vypadat, že se David Jiříček (20) stane pevnou součástí sestavy Columbusu a bude pravidelně nastupovat v NHL, v tuto chvíli je vše jinak. Vedení klubu českého obránce poslalo z prvního týmu do Clevelandu v AHL, což se samotnému hráči moc nelíbí a otevřeně to přiznal.

V letošní sezoně odehrál Jiříček za Blue Jackets 36 zápasů a zaznamenal v nich devět bodů za jeden gól a osm asistencí. "Hrál jsem dobrý hokej. Jsem hráčem NHL. To je můj názor," řekl pro The Athletic. Za Monsters v AHL zatím odehrál čtyři zápasy, v nichž si připsal tři asistence.

Jiříček byl na draftu v roce 2022 draftován jako šestý v celkovém pořadí. I proto v rozhovoru poukázal na Šimona Nemce nebo Kevina Korchinského, kteří šli z druhého, respektive devátého místa draftu a už pravidelně nastupují za New Jersey a Chicago.

"Vidím hráče ze stejného draftu, kteří dostávají šanci na přesilovkách. V NHL hrají spoustu minut. Jsou to samozřejmě jiné týmy, jiné situace, ale mohu se s nimi srovnávat. Chci mít šanci hrát jako oni," svěřil se plzeňský rodák.

Před odchodem do AHL seděl třikrát jen na tribuně v roli zdravého náhradníka. "Říkali mi, že jsem v minulém zápase nehrál dobře. Odpověděl jsem, že s tím nesouhlasím," prohlásil Jiříček.

K situaci se vyjádřil i hlavní trenér Pascal Vincent. "Snažíme se vybudovat elitního obránce, který bude hrát velkou porci minut proti nejlepším soupeřům. K tomu, aby to dokázal a rozvíjel se, potřebuje praxi. Nejlepší možností je v tuto chvíli AHL," nechal se slyšet.

Columbus se v současné době nachází na předposledním místě tabulky Východní konference a celkově je pátým nejhorším týmem NHL. V podstatě již ztratil šanci na postup do play off, což ale zároveň Jiříčkovi otevírá dveře k tomu, aby mohl reprezentovat Česko na domácím MS v Praze.