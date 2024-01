Ottawa předvedla v NHL parádní obrat proti Nashvillu, Kubalík se po zranění vrátil do sestavy

Ottawa předvedla v NHL parádní obrat proti Nashvillu, Kubalík se po zranění vrátil do sestavy

Hokejisté Ottawy proti Nashvillu otočili nepříznivý stav 0:3 a zvítězili 4:3 v prodloužení. Rozhodující branku dal v 64. minutě Claude Giroux (36). Do sestavy Senators se po zranění vrátil český útočník Dominik Kubalík (28), za necelých sedm minut ale nebodoval.

Ottawě vůbec nevyšel vstup do zápasu. Už po dvou minutách Senators nevyužili nabídnutou přesilovku a v čase 08:26 poprvé inkasovali. Na branku Michaela McCarrona v 17. minutě navázal Phillip Tomasino a přesně minutu před koncem prvního dějství uzavřel hororovou dvacetiminutovku Senators skórující Jakov Trenin.

Ve druhé třetině Madse Sogaarda v brance Ottawy nahradil Joonas Korpisalo a Senators změna gólmana nakopla. Po necelých šesti minutách hry vstřelil první branku domácích Drake Batherson a ještě před polovinou zápasu snížil na rozdíl jediného gólu Tim Stützle. Vyrovnání obstaral ve 38. minutě Brady Tkachuk.

Ve třetí části branka nepadla. V následujícím prodloužení pak Senators dokonali obrat. V 64. minutě Predators selhali v úniku dva na nikoho a z protiútoku byli potrestáni. Stützle nabil Girouxovi a ten z úhlu prostřelil Juuseho Sarose.

"Doufal jsem, že to Tim (Stützle) pošle na branku. Dostal jsem se do velkého úhlu a věděl jsem, že už není moc dobrý led, bál jsem se tedy, jestli zvládnu zakončit dostatečně přesně. Je to dobrý pocit," řekl Giroux o své 15. brance v ročníku.

Stützle jako první hráč Senators odehrál 57 zápasů s více než jedním bodem před 23. narozeninami. Překonal tak Martina Havláta, jenž to zvládl padesát šestkrát. "Nevím, jak to měli ostatní kluci, ale já jsem věřil, že to dnes dokážeme zlomit. Přesvědčila mě o tom atmosféra v kabině mezi první a druhou třetinou. Všichni jsme byli odhodláni zápas zvrátit," líčil čerstvě dvaadvacetiletý německý útočník.

Ottawa po dvou prohrách zabrala a odlepila se ode dna tabulky Východní konference. "Poučili jsme se z předchozích nezvládnutých zápasů a ukázali silnou mentalitu. V úvodu sezony bychom se po první třetině nedokázali dostat zpátky do zápasu. Drželi jsme při sobě jako tým a nesnažili se to zlomit individuálně. To byl klíč k výhře," řekl Tkachuk.

Nashville prohrál čtvrtý z posledních pěti zápasů a v pořadí Západní konference vypadl z elitní osmičky. S osmým St. Louis i sedmým Los Angeles má však shodně 54 bodů.

Tabulka NHL