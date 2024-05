Kämpf dosud vstřebává vyřazení z play off NHL. Těší se na spolupráci s bývalým parťákem

Útočník David Kämpf (29) neměl příliš času na to, aby vstřebal zklamání po vyřazení Toronta z play off NHL. Porážkou v prodloužení sedmého zápasu na ledě Bostonu skončila pro Maple Leafs sezona teprve v noci na neděli. Ve středu už byl rodák z Jirkova v Praze, aby se mohl co nejdříve připojit k národnímu týmu. Novinářům se ve čtvrtek svěřil, že je vděčný za další možnost porvat se o úspěch, a že se těší na obnovenou spolupráci s někdejším spoluhráčem Ondřejem Kašem (28).

"Zklamání je v hlavě pořád. V Torontu jsou ta očekávání velká, vždy chceme uspět. Série s Bostonem byla strašně vyrovnaná, byl to souboj ohromně vyrovnaných týmů. Rozhodovaly detaily a pak vlastně jedna střela v prodloužení sedmého zápasu. Bohužel to zase nevyšlo," narážel Kämpf na gól Davida Pastrňáka.

Pozvánka mu alespoň trošku zvedla náladu: "Samozřejmě ano, ale je to přece jen něco jiného než na klubové úrovni. Člověk je však určitě rád, že má druhou šanci a má se na co těšit. Nějaká komunikace proběhla během sezony, takže jsem trošku počítal s tím, že mi po vyřazení někdo zavolá a domluvíme se, co a jak. Jsem rád, že byl o mě zájem."

Domácí šampionát pro něj byl silným lákadlem. "Těším se hodně. Je to určitě něco speciálního, když máte mistrovství světa před domácími fanoušky. Doufáme, že se nám bude dařit, aby byli všichni spokojení," prohlásil.

Radost mu udělalo i to, že v kabině narazil na kamaráda Ondřeje Kašeho. "Jsem určitě rád, že si s ním mohu zahrát opět v jednom týmu. Povedlo se nám to v Torontu, hráli jsme spolu i v Chomutově," připomněl.

Je rád, že Kaše je naplno zpátky po zdravotních problémech. "Sledoval jsem ho během celé sezony v Litvínově. Hrál skvělý hokej, odehrál skoro všechny zápasy a zdraví mu drželo. Jen dobře pro něho," podotkl.

Zápasy národního mužstva v sezoně nesledoval, ale ví, jaký styl hokeje může čekat. "Vím, jaký se tady hraje systém. Určitě chceme hrát aktivně, což mi může vyhovovat. Tak snad to bude fungovat."

Program národního týmu ve skupině na MS. Livesport

V útočné formaci začne na křídlech s Matějem Stránským a Danielem Voženílkem. "Silní a brusliví kluci. Forček bychom mohli mít dobrý a mohlo by to být dobré," řekl Kämpf. Vyhlášený specialista na oslabení počítá s tím, že bude mít podobnou roli jako v sezoně.

Tlaku domácího prostředí se nebojí. Z Toronta je zvyklý na ledacos. Své by o tom mohl za poslední dny vyprávět kanadský útočník tradičního klubu Mitchell Marner, jemuž je přisuzován hlavní díl viny za vyřazení Maple Leafs, neboť právě za jeho zády našlápl Pastrňák k rozhodující akci.

"Nemohu mluvit za něho, ale ten tlak speciálně na největší hvězdy je tam obrovský. Nedokážu se úplně vžít do jeho kůže, ale určitě to cítí. Každý hráč to snáší jinak. Já jsem se s tím tlakem naučil žít a úplně si to nepřipouštím. Snažím se odvést vždy co nejlepší výkon, pak se můžu v klidu podívat do zrcadla s vědomím, že jsem odvedl maximum," řekl.

Jakým směrem se klub vydá po dalším zklamání, netuší: "V Torontu se tohle vždycky hodně řeší. Nevím, co se bude dít. Není to tak jednoduché. Všichni ti kluci jsou pod smlouvou, nemůžete je vyměnit..."

Sám má kontrakt ještě na tři sezony, jehož součástí je i dodatek. "Já tam mám ale jen to, že mě nemohou vytrejdovat do deseti týmů. Člověk nikdy neví. V NHL je ten byznys takový, že vás mohou vyměnit každý den," měl jasno Kämpf.