V úterní mimořádné epizodě, která symbolicky vychází 17. listopadu v den boje za svobodu a demokracii, vzpomíná na celý svůj život a kariéru. Popisuje emoce ze zápasů proti Sovětskému svazu, svůj odpor ke komunismu nebo to, jak s lahví whisky v kabátě zkoušel získat pas a jak nakonec ošálil při útěku Státní bezpečnost. Dozvíte se také, proč jako první hráč v historii hnal k soudu tehdy nejmocnějšího muže celé NHL, Alana Eaglesona, jak v zámoří hrál až do svých 39 let, nebo co pro něho samotného znamená svoboda.
Když se v roce 1974 rozhodl odejít za svým snem do zámoří, narazil na zeď komunistické zvůle a dohled Státní bezpečnosti. Přesto dokázal úřady přechytračit čistě legálními kličkami mezi Brnem, Prahou a Bratislavou, aniž by o svém plánu řekl vlastním rodičům.
"Já jsem všechno dělal legální cestou a nikoho jsem nechtěl obejít, ale když už se to nedalo změnit, tak jsem v Brně získal pas, v Praze si vyřídil odklad vojny a v pondělí už jsem byl pryč. Oni v Brně to museli poslat do Prahy a pak na federaci do Bratislavy, jenže byl víkend, takže na to přišli, až když už jsem byl na oficiální dovolené ve Švýcarsku," popisuje klíčový moment svého života. "Přelstil jsem StB a to je asi naštvalo," směje se.
Po příchodu do Severní Ameriky si vydobyl respekt v soutěžích WHA i NHL, kde hrál až do 39 let. Kromě soubojů na ledě ale svedl i důležitou bitvu mimo něj. Jako vůbec první hráč se u soudu postavil mocnému agentovi Eaglesonovi, který zneužíval své postavení a okrádal hráče včetně legendárního Bobbyho Orra. Vstup do hokejové Síně slávy pak Nedomanský vnímá jako dokonalou tečku za celou svou cestou.
"Beru to jako vrchol. Uzavřel jsem tím celý kruh. Nejenže jsem hrál, ale trénoval jsem děti na indiánských rezervacích i vojenských základnách, tvořil mládežnické programy pro kanadskou vládu a třicet let dělal skauta pro čtyři týmy NHL. Je to vrchol, ohromně si cením toho, že jsem v takové společnosti," přikyvuje.
V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Jak mu fanoušek pracující na odposlouchávací věži Státní bezpečnosti zachránil krk včasným varováním?
Proč mu nový majitel Detroitu Red Wings roztrhal dlouhodobou smlouvu a proč pak musel na zkoušku bez kontraktu do New York Rangers?
Proč srovnává tréninkové podmínky v Československu se zvedáním kamenů v Rusku?
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