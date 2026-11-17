Liberec – Kolín n.R. (15:00) | první zápas 2:4
Přestože se Liberci podařilo minulý týden v prvním utkání v Německu otočit stav z 0:1 na 2:1, má do odvety dvougólovou ztrátu a před sebou nelehký úkol. "Musíme začít stejně dobře jako proti Litvínovu. Dobře do utkání vstoupit a vytvořit si dvougólový náskok, abychom mohli postoupit. Musíme stáhnout ty dvě branky a myslím si, že je to hratelné," uvedl obránce Denis Zeman, jehož tým v neděli porazil Litvínov 5:1 a připsal si doma šestou extraligovou výhru v řadě.
"Musíme být trpělivější a dělat chytřejší rozhodnutí," připomněl asistent trenéra David Kočí, v jakých oblastech se Bílí Tygři potřebují nejvíce zlepšit oproti úvodnímu vystoupení na německé půdě. Pokud by Severočeši zvládli vývoj série otočit, ve čtvrtfinále na ně bude čekat lepší z dvojice Frölunda - Växjö. Frölunda v roli obhájce trofeje vyhrála první zápas na ledě soupeře 4:3.
Plzeň – Davos (17:30) | první zápas 4:5
Plzeňští byli stoprocentní v základní části, během níž vyhráli všech šest zápasů s oslnivým skóre 30:12. V úvodu vyřazovací fáze však narazili. Přestože smazali v Davosu manko 0:3 a poté vyrovnali i stav 3:4, v 57. minutě rozhodl v přesilové hře český útočník ve službách domácích Filip Zadina. Odvetu však po operaci, kterou následně absolvoval, hrát nebude.
"Vůbec jsme nehráli svůj hokej. Hráli jsme vyloženě špatně a určité měřítko snesla až třetí třetina, ve které jsme si dokázali vytvořit nějaké šance. Pozitivní je, že skóre je stále hratelné, takže uvidíme, co přinese domácí utkání," uvedl trenér Jiří Veber.
"Všichni víme, že jsme tým, který má svou jasnou herní identitu. Když soupeř přijede k nám, bude to zase jiné utkání a budeme se muset připravit na jeho styl. Ať už zápas bude probíhat jakkoliv, musíme si najít cestu k vítězství. To je nejdůležitější," prohlásil obránce Igor Merežko.
Plzeň by v případě postupu narazila na úspěšnější celek ze souboje mezi Mannheimem a Tapparou Tampere. Německý tým zvítězil před svými diváky 4:2.
Pardubice – SaiPa (středa 18:00) | první zápas 3:2
Podobně jako zbývající dva zástupci české extraligy odehrály i Pardubice v prvním utkání na severu Evropy zápas plný zvratů. Po prvním vstřeleném gólu hosté ve Finsku brzy prohrávali 1:2, ale nakonec se radovali, když další obrat dokonal vítěznou trefou obránce Miguël Tourigny.
"Pro nás důležitý výsledek, který nám dává dobré šance do domácí odvety, ale je třeba si uvědomit, že jsme teprve v poločase, protože de facto hrajeme zápas na 120 minut. Jsme rádi, že po těch 60 odehraných o gól vedeme," řekl asistent trenéra pardubického mužstva Karel Mlejnek.
Při potvrzení postupu by Pardubice v další fázi hrály s lepším týmem z dvojice Kouvola - Eisbären Berlín. Lepší pozici do odvety si vytvořil německý klub, který vyhrál ve Finsku 5:3.
Další zápasy
Ve zbývajících dvou soubojích, z nichž vzejde čtvrtá dvojice pro čtvrtfinále, zvládl první část ryze švýcarské bitvy tým Fribourg-Gottéron, když vyhrál na ledě Ženevy 6:1. Úvodní duel švédských celků Rögle a Skelleftey skončil smírně 2:2.
Úvodní čtvrtfinálové duely jsou na programu 1. a 2. prosince, odvety se odehrají 15. prosince.