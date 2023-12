Livesport Focus: Okurková přihrávka čokoládovou nohou aneb fotbal na talíři

Kopaná a jídlo, to jde dohromady nejen ve vánoční čas

Vánoce jsou svátky pohody, míru, klidu… a pochopitelně taky jídla. Pro mnoho národů jsou vánoční svátky i obdobím, kdy se kromě obžerství u rodinných stolů konzumentům dostává i velká porce fotbalu. V prosinci je fotbalové menu v mnoha soutěžích po celém světě velmi bohaté. Jaké to je, když se fotbal dostane na talíř nebo spíš když se jídlo dostane z talíře do fotbalu? Vánoční Livesport Focus se zaměřuje na termíny, které se z gastronomie přenesly i do fotbalu.

Banán nebo rohlík

Zatočený centr do vápna se v němčině nazývá Bananenflanke, v angličtině je banana kick výrazem pro zakroucenou střelu (nejčastěji z přímého kopu). Český fotbalový slang obsahuje pro zahnutý centr termín rohlík, v maďarštině tak (kifli) nazývají zatočenou střelu.

Brambora

Ve francouzštině je brambora (patate) označením pro krásnou ránu z dálky. Pořádnými "bramborami," které navíc skončily v bráně, často dělal radost francouzským fanouškům například Paul Pogba.

Pokud byste ale použili slovo brambora v Norsku (potet), mluvili byste o všestranném hráči, který zvládne nastoupit na jakékoliv pozici. Stejně jako se brambora hodí ke každému jídlu, univerzální hráč – "brambora" – dokáže zahrát kdekoliv na hřišti.

Kaviár

Z Francie jakožto gastronomického středu světa pochází i výraz pro nádhernou a chytrou přihrávku (většinou průnikovou, za obranu), které asistent nabídne gólovou šanci svému spoluhráči jako na zlatém podnosu. Mezi fotbalisty, kteří podávali kaviáru vrchovatě, patří Lionel Messi. Pro krásnou, gólovou přihrávku se používá chutný termín i v polštině – přihrávající servíruje střelci sušenku (ciasteczko).

Kroketa

Jako kroketa (croqueta) se ve španělštině označuje klička, kdy si hráč rychle přehodí míč z jedné nohy na druhou a protáhne se kolem protihráče. Jedním z největších mistrů šéfkuchařů, který připravoval krokety jak z michelinské restaurace, byl Andrés Iniesta.

Muškátový oříšek

Prostrčení míče soupeři mezi jeho nohama je jeden z nejoblíbenějších okamžiků, kterých se hráč na hřišti může dočkat. Ovšem v kůži "oběti," které míč mezi nohama proskočil, se jedná o potupu. Pro tento populární moment existuje v mnoha jazycích nepřeberné množství pojmenování.

Velmi známým termínem je anglický nutmeg (muškátový oříšek). V jamajské angličtině se říká salát (salad), v rakouské němčině malá okurka (Gurkerl), ve svahilštině (kterou se mluví v Tanzanii, Keni, Rwandě a Ugandě) se tento okamžik připodobňuje ke snášení vejce (okubiika eggi).

Okurková přihrávka

"Okurková terminologie" se dostává do němčiny i v případě jednoduchého pasu, který mine adresáta. Taková nepovedená přihrávka se nazývá okurková (Gurkenpass).

Kevin de Bruyne asi zrovna reaguje na jeden takový Gurkenpass. Profimedia

Čokoládová noha

Když fotbalista kope svojí slabší nohou, mnohdy u toho vypadá trochu nejistě, křehce. Z toho vychází termín v nizozemštině, ve které se kop méně preferovanou nohou označuje jako kop čokoládovou nohou (chocoladebeen). Pro Arjena Robbena, skvělého levonohého hráče, byla jeho čokoládovou nohou pravačka.

Přejeme vám příjemné svátky plné fotbalu ve společnosti Livesportu. Nechte si chutnat!