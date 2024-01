Livesport Focus: Já na bráchu, brácha proti mně. Když sourozenci hrají za různé země

U příležitosti Afrického poháru národů se často dostává na přetřes téma původu jednotlivých hráčů. Řeší se, zda se narodili v zemích, jejíž dres na turnaji reprezentují, nebo jinde. Pokud rodáky z Afriky nejsou, diskutuje se, jak blízký vztah k národu svého původu mají. Není neobvyklé, že mnoho z nich dříve oblékalo dres jiné země, že zejména v mládežnických kategoriích, reprezentovali státy, ve kterých se narodili, nebo ve kterých vyrostli. V případě některých rodin je však situace ještě složitější – jeden z potomků hraje za svůj "nový" národ, druhý za zemi svého původu, zemi svých rodičů. Pojďme se podívat na slavné fotbalové bratry, kteří však na mezinárodním poli hájí jiné barvy. V mnoha případech jde o "kombinaci" africko-evropskou.

Kevin Prince a Jérome Boatengovi: Bratrovražedný souboj na MS

Asi nejslavnějšími bratry, kteří se kdy proti sobě postavili v dresu rozdílných národních týmů, jsou Kevin-Prince a Jérome Boatengovi. Oba se narodili v Berlíně, oba měli stejného, ghanského otce, ale jinou matku (v obou případech Němku). V mládežnických reprezentacích nastupovali za Německo, v dospělé kategorii se však o rok a půl starší Kevin-Prince rozhodl reprezentovat zemi svého otce. V dresu Ghany nastoupil k 15 zápasům. Jérome už těsně po 21. narozeninách debutoval za seniorskou reprezentaci Německa. Za Die Mannschaft si připsal celkem 76 startů, vyhrál mistrovství světa 2014, kde se Němci v základní skupině střetli mimo jiné s Ghanou (zápas skončil 2:2). Oba bratři Boatengovi nastoupili v základních sestavách svých týmů.

Kevin-Prince a Jérome mají ještě staršího bratra George. Všichni tři jsou odchovanci Herty Berlín. George se však do profesionálního fotbalu neprosadil.

Kevin-Prince a Jérome Boatengovi proti sobě nastupovali i v německé Bundeslize. Profimedia

Iňaki a Nico Williamsovi: Baskové s ghanskými kořeny

Iňaki Williams se narodil ghanským rodičům v Bilbau v Baskicku na severu Španělska. Většinu dětství prožil v nedaleké Osasuně, kde do rodiny přibyl i bratr Nico. Oba se následně stali součástí fotbalové akademie Athletiku Bilbao, klubu, který je známý tím, že za něj mohou nastupovat pouze Baskové, nebo fotbalisté narození v regionu (více o "canteře" Athletiku Bilbao jsme psali v tomto díle seriálu Derby Week). Iňaki i Nico nyní společně nastupují za A tým Bilbaa v La Lize. Oba prošli mládežnickými reprezentacemi rodného Španělska, propracovali se dokonce i do áčka. Starší Iňaki však nastoupil jen jednou a později se rozhodl reprezentovat zemi svých rodičů. Nico byl poprvé povolán do španělského národního týmu ve 20 letech, v roce 2022.

Pogbovi: tři bratři, tři posty, dvě reprezentace

Paul Pogba, mistr světa s Francií z roku 2018, dlouholetý důležitý článek středu pole Juventusu a Manchesteru United, se v roce 1993 narodil v Lagny-sur-Marne nedaleko Paříže. Oba jeho rodiče pocházejí z Guiney a do Francie přišli už se dvěma dalšími syny, dvojčaty Florentinem a Mathiasem, kteří se narodili ještě v Conakry, hlavním městě západoafrické země.

Florentin a Mathias také hráli fotbal na profesionální úrovni a oba reprezentovali Guineu. Stoper Florentin za rodnou zemi nastoupil k 31 zápasům, útočník Mathias odehrál 5 mezistátních utkání. Florentin Pogba nejlepší část kariéry prožil v dresu francouzského Saint-Étienne, hrál i v dalších francouzských klubech Sedan a Sochaux. Krátce působil ve Spojených státech nebo v Indii. Mathias Pogba působil zejména v nižších anglických soutěžích, ve druhé skotské lize, do první ligy nakouknul v dresu nizozemské Sparty Rotterdam.

Florentin a Paul Pogbovi se jako soupeři potkali v sezoně 2016/2017 v rámci vyřazovací části Evropské ligy. Paulův Manchester United Florentinovo Saint-Étienne vyřadil a později celou soutěž vyhrál. Profimedia

Zouma: středoafrický rod stoperů

Příjmení Zouma je známé hlavně díky Kurtu Zoumovi, stoperovi anglického West Hamu a jedenáctinásobnému reprezentantovi Francie. Narodil se v Lyonu, stejně jako jeho dva bratři – starší Lionel a mladší Yoan. Jejich rodiče do Francie emigrovali ze Středoafrické republiky. Všichni tři bratři jsou středními obránci. Kromě Kurta se do reprezentace dostal i Lionel – ovšem ne do té francouzské, reprezentoval (byť jen jednou) zemi svého původu, Středoafrickou republiku.

Lionel největší část své kariéry strávil ve francouzském Sochaux, za které si zahrál v Ligue 1. Poté přestoupil do Řecka nebo do Ománu. Yoan hraje v nižších anglických soutěžích.

Souboj bratrů Xhakových na Euru

Taulant a Granit Xhakovi, i jejich mladší bratr Agon, se narodili ve Švýcarsku, kam na začátku 90. let 20. století emigrovali jejich rodiče, kosovští Albánci. Starší Taulant ve všech mládežnických výběrech reprezentoval Švýcarsko, ale v dospělé kategorii přesedlal do týmu Albánie. De facto celou kariéru působí v rodné Basileji. Tam začínal i Granit, pak zamířil do Borussie Mönchengladbach, sedm sezon strávil v Arsenalu, a nyní hájí barvy Bayeru Leverkusen. Nejmladší z bratrské trojice Agon je také fotbalista, ale na profesionální úroveň se nedostal.

Granit a Taulant Xhakovi se utkali jako soupeři i v Lize mistrů. Profimedia

Thiago Alcantara a Rafinha: Reprezentovat Španělsko, Brazílii, nebo Itálii?

Slavnou bratrskou dvojicí je i Thiago Alcantara, momentálně středopolař Liverpoolu FC a dlouholetý hráč Bayernu Mnichov, FC Barcelona a reprezentant Španělska, a Rafinha, brazilský záložník, který se nejvíce proslavil v FC Barcelona nebo v Paris Saint-Germain. Jejich otcem je Mazinho, mistr světa s Brazílií z roku 1994, matka Valéria je bývalý brazilská volejbalistka.

Thiago se narodil v Itálii, kde Mazinho hrál za Lecce a Fiorentinu. Po jeho přestupu do brazilského Palmeiras se do rodiny přidal bratr Rafael Alcantara zvaný Rafinha. Zanedlouho se však kvůli dalšímu Mazinhovu angažmá (ve Valencii, poté v Celtě Vigo a Elche) rodina přestěhovala do Španělska. Tam Thiago i Rafinha strávili největší část dětství. Nakonec oba fotbalově vychovala akademie FC Barcelona, slavná La Masia.

Protože je Thiago po rodičích Brazilec, narodil se v Itálii a vyrostl ve Španělsku, mohl si vybrat, kterou z těch tří zemí bude ve fotbale reprezentovat. Nakonec zvolil Španělsko. Rafinha, rozený v brazilském Sao Paulu, v nižších mládežnických reprezentacích nejprve nastupoval v barvách Španělska, ale poté přesedlal do dresu Kanárků. Největší motivací pro tuto změnu mu byla možnost reprezentovat domácí výběr na Olympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016, a vyplatilo se – Brazilci na hrách získali zlatou medaili.