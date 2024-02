Nečas proti Arizoně zapsal dvě asistence a stal se první hvězdou zápasu, Vejmelka byl střídán

Martin Nečas (25) přispěl v jediném pátečním utkání NHL dvěma přihrávkami k výhře hokejistů Caroliny 5:1 na ledě Arizony a stal se první hvězdou zápasu. Po jeho druhé gólové akci byl ve 47. minutě vystřídán Karel Vejmelka (27), který pustil pět branek z 26 střel. Coyotes prohráli poosmé v řadě.

Carolina začala zostra. Už po šestnácti sekundách hry udeřil z dorážky Jordan Martinook a v páté minutě připravil druhý gól týmu Nečas. Český útočník vlétl po pravé straně do útočného pásma, obkroužil branku a přihrál Jalenu Chatfieldovi, který bez problémů zvýšil.

Pjotr Kočetkov zastavil v zápase třicet střel a překonal jej pouze Dylan Guenther, který z rychlého protiútoku snížil na 1:2. Carolina kontrovala dvěma trefami ve druhé třetině. Seth Jarvis potrestal chybnou rozehrávku domácích a Teuvo Teräväinen se prosadil v přesilové hře z dorážky. Poslední gól vstřelil bekhendem Michael Bunting, jehož uvolnil mezi kruhy Nečas.

"První branka nás nakopla. V dalším průběhu jsme neubírali nohu z plynu a hráli náš standard," řekl Bunting. "Začali jsme dobře, to bylo klíčové. Náš gólman také chytal velmi dobře, několikrát nás podržel výbornými zákroky," doplnil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Arizona soupeře přestřílela 31:30 a litovala chyby, při níž Nick Schmaltz ve vlastním pásmu nezpracoval přihrávku. Puk se dostal do levého kruhu k Jarvisovi a ten vrátil hostům dvougólový náskok.

"Jsou nepříjemní. Pořád na vás vytvářejí tlak, nedají vám vydechnout. To se stalo u gólu na 3:1, který nás srazil. Už jsme byli unavení a Schmaltzy nedokázal vyhodit puk z pásma," vysvětlil kouč Coyotes Andre Tourigny. "Nešťastně jsme i zápas odstartovali. Nešlo o to, že bychom nehráli dobře, ale je potřeba se více zaměřit na detaily. To je moje zodpovědnost," doplnil trenér.

Vejmelka si připsal prohru ve všech šesti zápasech, ve kterých nastoupil v novém kalendářním roce od začátku zápasu. Ve dvou případech byl střídán. Nečas se zlepšil na 37 bodů (16+21) a v produktivitě českých hráčů je třetí za Filipem Hronkem (4+37) a Davidem Pastrňákem (34+44).