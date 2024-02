Zadina v NHL odehrál životní zápas, čtyřmi body řídil výhru nad Calgary. Prosadil se i Pastrňák

Filip Zadina (24) odehrál v NHL nejlepší utkání kariéry. Útočník San Jose dvěma góly a stejným počtem asistencí řídil výhru 6:3 nad Calgary a poprvé v kariéře zaznamenal v jednom duelu NHL čtyři kanadské body. Brankář David Rittich (31) 26 zákroky dovedl Los Angeles k výhře 2:1 nad New Jersey a David Pastrňák (27) dal po nahrávce Pavla Zachy (26) jediný gól Bostonu v zápasu se Seattlem.

Zadina ve druhé třetině připravil góly pro Mikaela Granlunda a spoluhráče ze čtvrté útočné formace Justina Baileyho. Ve třetí části se dvakrát prosadil sám. "Naše lajna v posledních zápasech příliš nebodovala, ale dnes jsme byli odměněni za tvrdou práci. Je to pro nás velký večer. Jsme za něj šťastní," líčil čtyřiadvacetiletý hráč.

První gól po devíti zápasech dal pardubický rodák v čase 44:38. Akci rozjel ve vlastním obranném pásmu, na útočné modré čáře posunul puk k Nicu Sturmovi a před brankou tečoval jeho nahození mimo dosah gólmana Dustina Wolfa. Jen o 37 sekund později se prosadil opět po rychlém přechodu do útoku. Ve střední třetině převzal Baileyho nahrávku, zavezl puk za modrou čáru a střelou schovanou za obráncem nachytal brankáře.

"Myslím, že jsme dnes odvedli dobrou práci. Je pro nás těžké pravidelně bodovat, protože nedostáváme moc času na ledě. Když se nedaří, není to pak jednoduché ani psychicky. Musíme se s tím ale nějak vyrovnat," přiblížil Zadina pozici hráčů ve čtvrtém útoku Sharks.

Hráč, jehož si při draftu v roce 2018 vybral Detroit jako šestého v pořadí, dal dva góly v jednom utkání téměř po třech letech. Jeho bodovým maximem byl zápas z prosince 2019, kdy ještě v dresu Red Wings gólem a dvěma nahrávkami pomohl k výhře 5:2 nad Winnipegem.

"Je to šikovný hráč. Myslím, že dnes ukázal, proč šel při draftu na řadu tak brzy," pochválil českého spoluhráče Bailey, po jehož akci mohl Zadina dokonce zkompletovat hattrick. "Bylo by to hezké, ale jsem spokojený s tím, co jsem dnes předvedl. Kluci v závěru hráli trochu na mě, za to jim chci poděkovat," líčil Zadina, jenž si vylepšil sezonní bilanci na 17 bodů za sedm branek a deset nahrávek.

Rittich začal zápas v brance Los Angeles popáté za sebou a skvělým výkonem odčinil nevydařený duel s Buffalem, v němž inkasoval pět branek během prvních dvou třetin a přenechal místo Cameronu Talbotovi. Na ledě New Jersey rodák z Jihlavy zlikvidoval 26 střeleckých pokusů a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Český gólman v brance Kings naskočil od první minuty podvanácté v sezoně a dovedl svůj tým k sedmé výhře. Celkem Rittich zasáhl do 14 zápasů a dostal v nich průměrnou úspěšnost zákroků na hranici 92,3 procenta. Mezi gólmany s více než deseti starty je jednatřicetiletý Čech pátý nejlepší.

"V brance se cítím výborně. Snažím se splácet příležitost, kterou jsem tady dostal, a kdykoliv na mě trenér ukáže, chci předvést co nejlepší výkon. Dnes jsem se snažil dokázat, že zápas v Buffalu byl jen náhoda," řekl Rittich.

Hokejisté Bostonu jsou ve výsledkové krizi. Bruins podlehli Seattlu 1:4 a ztratili čtvrtý z posledních pěti zápasů. Do domácího zápasu proti Kraken přitom Boston vstoupil výborně. V páté minutě Pastrňák tečoval Zachovo nahození a poslal svůj tým do vedení.

Ve zbytku zápasu ovšem kraloval gólman Kraken Joey Daccord, jenž zlikvidoval 36 střel a výrazně se podepsal pod obrat výběru ze severozápadu USA.

Další zápasy NHL

Výborný výkon ve čtvrtečním programu předvedl také Lukáš Dostál. Brankář Anaheimu po druhé třetině zápasu s Ottawou nahradil zraněného Johna Gibbsona a během závěrečné dvacetiminutovky zlikvidoval osmnáct z 19 střel. Ducks i díky němu porazili Senators 5:1 a zvítězili po dvou porážkách.

Dallas deklasoval 9:2 domácí Nashville a v Západní konferenci si pojistil druhé místo za Vancouverem. Canucks porazili Detroit 4:1 a v čele celé ligy drží šestibodový náskok.

Již 45 branek nasázel v aktuálním ročníku útočník Toronta Auston Matthews. Americký kanonýr hattrickem pomohl Maple Leafs k výhře 4:3 v prodloužení nad Philadelphií, a pokud vydrží v nastoleném tempu, mohl by v této sezoně překonat hranici 70 branek. Jeho maximem je 60 gólů ze sezony 2021/22.

