O milion dolarů: Pastrňák zabojuje na Utkání hvězd NHL o pohádkovou prémii, Eliáš mu věří

Bostonský útočník David Pastrňák (27) bude v nadcházejícím Utkání hvězd NHL bojovat o prémii milion dolarů v dovednostních soutěžích. Nejlepší český hokejista současnosti je jedním z 12 hráčů, kteří se v první části exhibiční akce v Torontu představí. Mezi jeho soupeři jsou Connor McDavid z Edmontonu, Auston Matthews z Toronta, Nathan MacKinnon z Colorada nebo Nikita Kučerov z Tampy Bay.

Organizátoři Utkání hvězd pro letošek připravili novou podobu dovednostních soutěží, na hráče čeká osm úkolů. Nejprve přijde na řadu šest disciplín, přičemž každý z hráčů se zapojí do čtyř. V případě Pastrňáka půjde o tvrdost střelby, techniku hole, střelbu bez přípravy a přesnost střelby. Třetí nejproduktivnější hráč NHL vynechá soutěže v rychlosti bruslení a přihrávkách.

"No, nevím, co tam budu dělat. Něco tam zkusím a uvidíme. Je tam velká konkurence, bude soutěžit 12 vynikajících hráčů. Kdybych se vešel do top desítky, tak budu spokojený," řekl Pastrňák před časem webu NHL.com/cs. V té době ještě nebylo jasné, ve kterých disciplínách se v první části akce představí.

Každá z disciplín bude samostatně bodovaná a osm nejlepších postoupí do nájezdů, po nichž vzejde finálová šestka, kterou čeká dvojnásobně bodovaný mix všech disciplín. "Chtěli jsme udělat něco, co by hráče bavilo a na čem by se chtěli podílet. Vybereme hvězdu Utkání hvězd, bude u toho hodně legrace," uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Bývalý vynikající český útočník Patrik Eliáš věří, že Pastrňák není bez šance na úspěch. "Ukáže nám to komplexnost hráčů. Víme, že v rychlosti asi bude odskočený McDavid nebo Makar. Pasta má velice silnou konkurenci, ale cokoli se z těch soutěží bude týkat střelby, tak by měl být v topu," řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru české verzi webu NHL.

Dovednostní soutěže Utkání hvězd se uskuteční v sobotu od 1:00 SEČ. O den později dojde na zápasy týmů, jejich konkrétní složení bude teprve určeno. Vedle Pastrňáka se do nominace dostal i Tomáš Hertl, který ale ze zdravotních důvodů vynechal poslední utkání San Jose před přestávkou.