Pastrňák řídil výhru Bostonu bilancí 1+1, Vaněček zdramatizoval duel New Jersey s Carolinou

David Pastrňák (27) zažil v NHL další povedený duel, když v zápase s Ottawou otevřel skóre parádní trefou z přesilové hry. V průběhu utkání přidal rodák z Havířova ještě asistenci a bilancí 1+1 se tak podílel na vítězství Bostonu 3:2 v prodloužení. Pořádné drama udělal ze zápasu Caroliny s New Jersey Vítek Vaněček (28), který se na led dostal jako střídající brankář během druhé třetiny a zlikvidoval všech 11 střeleckých pokusů soupeře. Devils ani tak tříbrankové manko nesmazali a prohráli 2:3.

Boston vedl po akcích Pastrňáka 2:0. Havířovský rodák otevřel v závěru úvodní třetiny skóre, když využil po vyhraném vhazování střelou od modré čáry už po třech sekundách přesilovou hru. Český útočník zaznamenal 31. gól sezony a v tabulce kanonýrů NHL je na čtvrtém místě.

Druhý gól Bostonu padl po české spolupráci. Pastrňák posunul puk ve středním pásmu Zachovi, po jehož přihrávce převzal puk na útočné modré čáře Trent Frederic a prosadil se střelou z mezikruží přes obránce. Ottawa vyrovnala trefami Thomase Chabota a Vladimira Tarasenka v přesilových hrách.

Zápas rozhodl v prodloužení z přečíslení dva na jednoho Brad Marchand. Kapitán Bostonu vstřelil 19. gól prodloužení v kariéře NHL, čímž vyrovnal v historické tabulce na třetím místě Jaromíra Jágra. Vede ji Alexandr Ovečkin (26) před Sidneym Crosbym (20).

"Tohle jsou zápasy, které se musíte naučit vyhrávat. Každý tým hraje dobře a (Ottawa) je lepší, než ukazuje jejich bilance," řekl Marchand k výhře na ledě nejhoršího týmu Východní konference. Vítězným gólem se také osamostatnil v historické tabulce střelců klubu na pátém místě, které před utkáním sdílel s Rayem Bourquem. Na kontě má 396 tref.

Vaněček se dostal na ledě Caroliny do branky New Jersey ve 24. minutě za stavu 0:3. Český gólman z jedenácti střel neinkasoval, ale jeho spoluhráči zápas jen zdramatizovali dvěma trefami na konečných 2:3. Na střídačce Devils chyběl ve třetí třetině trenér Lindy Ruff, který se po zásahu pukem do tváře necítil dobře. "Ale už je mu trochu lépe než po druhé třetině," uvedl jeho asistent Travis Green.

V dresu domácích nebodoval Martin Nečas. Na straně poražených se vrátil do sestavy Ondřej Palát, který vynechal kvůli zranění v dolní části těla předchozích deset utkání.

Výhru Edmontonu řídil Connor McDavid, který vstřelil dvě branky a jednu připravil. Kapitán Oilers zakončil v úvodu prostřední části souhru v početní převaze trefou do prázdné branky. Po přihrávce McDavida překonal Petra Mrázka ve 47. minutě zblízka Zach Hyman. Při risku Chicaga bez gólmana zpečetil výhru McDavid.

Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen brankář Edmontonu Calvin Pickard, který zastavil 27 střel a z trestného střílení na něj nevyzrál MacKenzie Entwistle za stavu 1:0. "Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Moc přečíslení nám nedovolili, tak jsme hodně stříleli a snažili se vytvořit si něco z dorážek," popsal klíč k úspěchu útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins. Rekord v počtu výher v řadě drží Pittsburgh se 17 zápasy.

Chicago prohrálo venku devatenáctý zápas v řadě a během série získalo jen bod. "Je to frustrující. Pozitivní je, že jsme se drželi až do konce zápasu. Není ale dobře, že jsme nedali gól. Potřebujeme zvýšit produktivitu," řekl Entwistle.

Mrázek, který prodloužil s Chicagem před pár dny smlouvu o další dva roky, pokračuje ve spolehlivých výkonech. Český gólman si připsal úspěšnost zásahů alespoň 90 procent v šestém utkání za sebou a v Edmontonu jej zvolili třetí hvězdou utkání.

Nikita Kučerov se podílel gólem a dvěma asistencemi na výhře Tampy Bay 6:3 nad Arizonou a vystřídal v čele produktivity NHL Nathana MacKinnona z Colorada. Ruský útočník má 83 bodů (32+51). Pastrňák je třetí (31+38).

Patrick Roy zavítal ve svém třetím utkání v roli trenéra New Yorku Islanders do Montrealu, se kterým spojil velkou část hráčské kariéry. Klubu vychytal dva Stanley Cupy a jeho dres visí pod stropem haly. Při zpěvu kanadské hymny před utkáním mu klub za potlesku fanoušků pustil sestřih fotografií nejpamátnějších momentů s Canadiens.

Montreal ztratil v dramatickém utkání vedení 3:0, které si vypracoval v první třetině, ale vyhrál 4:3. Duel rozhodl svou druhou trefou v 58. minutě Sean Monahan.

